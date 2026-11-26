Die EU-Haushaltsverhandlungen scheitern am Vorschlag von Ratspräsident Costa. Kanzler Merz und Bundeskanzler Stocker fordern Kürzungen, Macron warnt vor strategischen Fehlern. Einigung bis Ende des Jahres bleibt Ziel.

Die laufenden Verhandlungen über den künftigen Haushalt der Europäischen Union haben am Freitag vor einer geplanten Verlängerung vorläufig ihr Ende gefunden. Ratspräsident António Costa bezeichnete den eigenen Vorschlag mit Kürzungen von rund 200 Milliarden Euro gegenüber dem Entwurf der EU-Kommission als gescheitert. Bundeskanzler Christian Stocker bestätigte diesen Status am Abend öffentlich, während die Staats- und Regierungschefs die Gespräche zunächst unterbrachen, um die Positionen neu abzustimmen.

Politische Reaktionen auf das Verhandlungsende

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz äußerte sich nicht überrascht vom Ausbleiben eines Ergebnisses und betonte erneut die Notwendigkeit von Augenmaß beim Mehrjährigen Finanzrahmen. Für ihn sind drei Kriterien unverhandelbar: Das Gesamtvolumen des Budgets darf nicht wachsen, Korrekturen der nationalen Beiträge sind zwingend erforderlich und die politischen Prioritäten müssen stimmen. Merz verknüpfte diese Forderungen explizit mit der aktuellen wirtschaftlichen sowie sicherheitspolitischen Lage in der Europäischen Union.

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Deutschlands Regierungschef bekräftigte dabei seine strikte Haltung gegenüber neuer Verschuldung. Er lehnte weitere Schulden konsequent ab und äußerte große Skepsis gegenüber der Einführung neuer Eigenmittel. Laut Merz werden neue Eigenmittel das Problem der Haushaltsdisziplin nicht lösen, da sie die strukturellen Defizite nicht beheben. Dennoch peilt er aufgrund der bevorstehenden Wahlen in zahlreichen Ländern im Jahr 2027 weiterhin eine Einigung bis zum Jahresende an. Er gab zu, sich nicht sicher zu sein, ob dieses Ziel erreichbar ist, gab die Hoffnung auf einen Erfolg aber nicht auf.

Die Absprache, die Verhandlungen am Freitag nicht fortzusetzen, wurde am Donnerstagnachmittag getroffen. Die nächsten Gespräche sind für den 17. Dezember auf dem folgenden Gipfeltreffen geplant. Merz rechnete mit einer intensiven Ratssitzung in der Zwischenzeit. Am späten Donnerstagabend fanden noch Einzelgespräche zwischen den Delegationsleitern statt, bevor gegen Mitternacht eine letzte große Abschlussrunde stattfand. Es war schnell klar, dass an diesem Tag kein Ergebnis erzielt werden konnte und der Vorschlag überarbeitet werden muss.

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Konträre Positionen von Macron und Costa

Während die nordischen und nordeuropäischen Staaten auf Sparmaßnahmen drängen, vertritt Frankreich eine gegenteilige Strategie. Der französische Präsident Emmanuel Macron sprach von einem strategischen Fehler, sollte Europa so drastisch in den Haushaltshaushalt eingreifen. Bei einer Pressekonferenz betonte er, dass Europa ein größeres Budget benötige, um wettbewerbsfähiger zu werden. Er verwies dabei ausdrücklich auf den sogenannten Draghi-Bericht, der eine stärkere Finanzierung europäischer Industrien und Infrastruktur nahelegt.

Macron forderte einen langfristigen Haushalt, der zur Finanzierung der wichtigsten Prioritäten der Union geeignet ist. Diese Position steht im direkten Kontrast zu den Forderungen der sogenannten Sensiblen Sieben. Neben Österreich sind dies Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, die Niederlande und Schweden. Diese Koalition tritt tendenziell für ein geringeres Budgetvolumen ein und hat sich am Donnerstagabend noch einmal in kleinerem Kreis getroffen. Bundeskanzler Christian Stocker und Finanzminister Christian Bauer nahmen an diesen Treffen mit den Sensiblen Sieben teil.

Ratspräsident António Costa verteidigte seine Linie vor dem Treffen und hielt weiterhin an einer Einigung bis Jahresende fest. Für den Gipfeltag nannte er drei Punkte, bei denen er die Staats- und Regierungschefs einer Lösung näherbringen wollte. Dies sind das Gesamtvolumen des Budgets, die Verteilung der Mittel zwischen den verschiedenen Prioritäten dieses Haushaltsplans sowie ein ausgewogener und effektiver Korb neuer Eigenmittel. Costa betonte, dass Europa einen langfristigen Haushalt benötige, der zur Finanzierung der wichtigsten Prioritäten geeignet ist.

Ausblick auf die nächsten Schritte im Jahreswechsel

Der Vertreter des aktuellen Ratsvorsitzes und irische Premier Micheál Martin betonte vor dem Treffen die Dringlichkeit, vor Jahresende eine Einigung zu erzielen. Die Iren hatten im Oktober bereits einen eigenen Verhandlungsvorschlag präsentiert, der jedoch großteils abgelehnt wurde. Martin warnte eindringlich, dass die Aussichten, eine Einigung in der ersten Hälfte des Jahres 2027 zu schaffen, als sehr gering einzustufen sind, wenn kein Ergebnis bis Ende des Jahres erzielt wird.

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Es sei wichtig, vor Jahresende eine Einigung zu erzielen, hatte auch er betont. Gegen Mitternacht wollten die EU-Staats- und Regierungsspitzen bei einer Abschlussrunde ein vorläufiges Fazit ziehen, bevor sie aus Brüssel abreisen. Die Spannung zwischen der Forderung nach Haushaltsdisziplin durch die Sensiblen Sieben und dem Wunsch nach mehr Investitionsmöglichkeiten durch Frankreich und die Kommission bleibt bestehen. Die nächste entscheidende Phase wird am 17. Dezember beginnen, wenn die Verhandlungen auf einer intensiven Ratssitzung wieder aufgenommen werden sollen.