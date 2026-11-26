Der Brüsseler Sondergipfel zum EU-Haushalt bricht vorzeitig ab. Deutschlands Kanzler Friedrich Merz und Bundeskanzler Christian Stocker lehnen das Vorgehen ab, während Frankreich strategische Fehler kritisiert. Die Verhandlungen werden auf Dezember vertagt.

Der Brüsseler Sondergipfel zur Ausarbeitung des nächsten langfristigen Gemeinschaftshaushalts der Europäischen Union wird vorzeitig abgebrochen, ehe eine Einigung erzielt werden konnte. Die Verhandlungen zwischen den Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten sind am Freitag nicht in die ursprünglich geplante Verlängerung gegangen, da die Positionen auch nach einem neuen Entwurf weiterhin deutlich auseinanderklaffen. Der von EU-Ratspräsident António Costa vorgelegte Vorschlag, der Einsparungen von rund 200 Milliarden Euro gegenüber dem Entwurf der Europäischen Kommission vorsah, ist nach eigenen Angaben gescheitert. Diese Entwicklung markiert einen erheblichen Rückschlag für die Bemühungen, einen konsensfähigen Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für die kommenden Jahre zu etablieren.

Absage des Costa-Vorschlags und deutsche Position

Bundeskanzler Christian Stocker bestätigte am Abend nach der Sitzung die Niederlage des von EU-Ratspräsident António Costa initiierten Kompromissangebots. Der Entwurf, der massive Kürzungen am Budgetentwurf der Kommission vorsah, wurde von den führenden politischen Kräften nicht getragen. Stocker betonte in einem Pressegespräch in Brüssel, dass der Vorschlag als gescheitert zu werten sei und überarbeitet werden müsse. Für den weiteren Verlauf der Verhandlungen signalisierte er jedoch keine Eile, da eine weitere Reduktion des Budgetvolumens als unabdingbar erachtet wird, um eine einvernehmliche Lösung zu erreichen.

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Deutscher Regierungschef Friedrich Merz reagierte unbeeindruckt auf den Scheitern des Gipfelversuchs und forderte eindringlich zu mehr Maßgabe bei der Gestaltung des Mehrjährigen Finanzrahmens auf. Er nannte drei strikte Kriterien, die für die deutsche Position zwingend sind. Erstens dürfe das Gesamtvolumen des Haushalts nicht anwachsen. Zweitens seien zwingende Korrekturen der nationalen Beiträge erforderlich. Drittens müssten die politischen Prioritäten korrekt gesetzt werden, was er mit Blick auf die aktuelle wirtschaftliche sowie sicherheitspolitische Lage in der Europäischen Union begründete. Merz betonte zudem erneut das deutsche Nein gegen die Aufnahme weiterer Schulden und äußerte Skepsis gegenüber neuen Eigenmitteln der Union.

Französische Kritik und strategische Differenzen

Aus Frankreich kam scharfe Kritik an der deutschen und niederländischen Haltestellung. Der französische Präsident Emmanuel Macron bezeichnete die Forderung nach massiven Budgetkürzungen als strategischen Fehler Europas. In einer Pressekonferenz unterstrich er, dass die Europäische Union für mehr Wettbewerbsfähigkeit auf ein größeres Budget angewiesen sei. Dabei verwies er explizit auf den sogenannten Draghi-Bericht, der die Notwendigkeit einer stärkeren europäischen Investitionsdynamik hervorhob. Für Macron ist ein langfristiger Haushalt unerlässlich, um die Finanzierung der wichtigsten strategischen Prioritäten des Kontinents sicherzustellen.

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EU-Ratspräsident António Costa hatte vor dem Treffen noch drei Kernpunkte als Lösungen für die Blockaden angeboten. Neben der Frage des Gesamtvolumens sollten die Verteilung der Mittel zwischen verschiedenen Prioritäten und ein ausgewogener Korb neuer Eigenmittel klargestellt werden. Costa hält weiterhin an der Zielsetzung fest, bis zum Jahresende eine Einigung zu erzielen. Seine Argumentation zielte darauf ab, die Staats- und Regierungschefs einer gemeinsamen Lösung näherzubringen, doch die krasse Diskrepanz zwischen den Forderungen der Spar-Länder und den Ausgabenwilligen der anderen Mitgliedstaaten ließ diesen Ansatz scheitern.

Verhandlungsstrukturen und Ausblick auf Dezember

Am Donnerstag waren zudem kleinere Fraktionsbildungen im Hintergrund der großen Runde sichtbar. Das Treffen mit den sogenannten Sensible Seven, zu denen neben Österreich auch Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, die Niederlande und Schweden gehören, sollte ursprünglich auf ein geringeres Budgetvolumen hinarbeiten. Im Anschluss diskutierten die Länder in kleineren Gruppen, die unterschiedlichen Verhandlungslagern angehörten. Österreich formierte sich dabei beispielsweise mit Bulgarien, Malta, Litauen und Slowenien zu einer weiteren Koalitionsstruktur, die andere Schwerpunkte setzte als die konservativen Spar-Fordernden.

Irlands Premier Micheál Martin, Vertreter des aktuellen Ratsvorsitzes, warnte vor den Konsequenzen eines Scheiterns bis zum Jahresende. Er betonte, dass die Aussichten für eine Einigung in der ersten Hälfte des Jahres 2027, insbesondere vor dem Hintergrund bevorstehender Wahlen in zahlreichen Ländern, als sehr gering eingeschätzt werden. Die Verhandlungen gehen nun vorerst bis zum nächsten Gipfeltreffen am 17. Dezember unterbrochen. Merz rechnet in der Zwischenzeit mit einer intensiven Ratssitzung, um die Konflikte in den jeweiligen Heimatländern aufzuarbeiten, bevor die Staats- und Regierungsspitzen erneut zusammenkommen.