Bundeskanzler Christian Stocker verhandelt in Brüssel über den EU-Rahmenhaushalt 2028 bis 2034. Er fordert Budgetkürzungen, schützt aber Österreicher Subventionen. Analysen zeigen Einsparpotenziale.

Bundeskanzler Christian Stocker vertritt am Donnerstag und Freitag in Brüssel eine klare Position bei den Verhandlungen über den nächsten siebenjährigen EU-Haushaltsrahmen. Zusammen mit den Staats- und Regierungschefs der 26 anderen Mitgliederstaaten streitet er über die Finanzierungspolitik der Europäischen Union. Der Marschbefehl aus der Bundeskanzleramt lautet eindeutig, den Gesamtbetrag des Haushalts weiter zu kürzen. Gleichzeitig soll die Agrar- und Kohäsionssubventionen für österreichische Empfänger verteidigt werden. Ein weiterer zentraler Punkt ist das Beharren auf den Fortbestand des österreichischen Budgetrabatts.

Strategische Ziele bei Haushaltsverhandlungen

Die Verhandlungen finden in einer angespannten Atmosphäre statt, da die anderen 26 Staats- und Regierungschefs ähnliche Positionen vorbringen werden. Eine Bestätigung der offiziellen Devise der Union "In Vielfalt geeint" ist daher nicht in Sicht. Die Frage, welche Politik die 27 Chefs im Sinne haben, ist im Lichte der bisherigen Einlassungen zum Rahmenhaushalt 2028 bis 2034 komplex. Die EU wird wechselweise als lästiges Übel, als Blitzableiter für innenpolitisches Versagen oder als Bankomat betrachtet. Diese als Eurosklerose bezeichnete Haltung behindert eine besonnene Antwort auf die Frage, ob man beim EU-Haushalt vernünftig sparen kann.

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Transparente Sparvorschläge für Bürger

Europaweit müssen Budgets gekürzt werden, da das Zusammenspiel aus massiv überzogenen Staatsausgaben, fehlendem Wirtschaftswachstum und steigendem Zinsniveau Defizite und Schuldenquote aufquellen lässt. Verantwortliche Europapolitiker könnten mit transparent begründeten Sparvorschlägen Pluspunkte bei den Bürgern verbuchen. Die Steuerzahler haben die Rechnung für diese Entwicklungen zu begleichen, und als Wähler stellen sie entsprechende Quittungen aus. Die Frage, wo mit Augenmaß gekürzt werden kann, führt direkt zu den größten Brocken im Haushalt.

Landwirtschaft und Kohäsion im Fokus

Im Verhandlungsvorschlag von António Costa, dem Präsidenten des Europäischen Rates, machen Landwirtschaft, Fischerei und Kohäsion 42,4 Prozent des EU-Budgets aus. Dies stellt bereits einen Fortschritt gegenüber dem laufenden Finanzrahmen dar, wo dieser Anteil noch bei 59,1 Prozent lag. Es bietet sich an, die Höchstförderungen für agrarindustrielle Betriebe noch stärker zu limitieren. In der Kohäsionspolitik ist zudem die Frage erlaubt, ob es ökonomisch gerechtfertigt ist, Infrastrukturinvestitionen in aufstrebenden Volkswirtschaften wie jene Polens zu subventionieren. Weitere Einsparpotenziale liegen bei den externen Agenturen und Behörden.

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Reduzierung des Verwaltungsaufwands

Der Wildwuchs an Agenturen in den vergangenen zwei Jahrzehnten erzeugt schwerwiegende Probleme der demokratischen Kontrolle, ohne einen Mehrwert für Europa zu schaffen. 16,2 Milliarden Euro in laufenden Preisen sind hier in Costas Vorschlag eingetragen. Fast die Hälfte davon ist für Frontex bestimmt. Die Grenz- und Küstenwache kann seit Jahren nicht einmal ansatzweise alle Planstellen besetzen. Dies ist ein Indiz dafür, dass es hier mit weniger Mittel ebenfalls ginge. Auch bei der Verwaltung, für die Kosten von 96 Milliarden Euro zur Debatte stehen, ließe sich sparen.

Realistische Erwartungen an Kostensenkungen

Teilweise geschieht eine Anpassung ohnehin auf natürliche Weise, da jene Generation, die vor drei oder vier Jahrzehnten goldene Dienstverträge unterzeichnen durfte, nun in den Ruhestand tritt. Ersatzlos gehören einige Zulagen gestrichen, allen voran die 16 Prozent allein dafür, aus dem Heimatland für die Arbeit nach Brüssel übersiedeln zu müssen. Man sollte sich der Illusion großer Kostensenkungen erwehren. Costas Vorschlag von 1,8 Billionen Euro in laufenden Preisen entspricht bereits einem Anteil von knapp unter einem Prozent der zu erwartenden Wirtschaftsleistung der EU. Weniger zu fordern, bedeutet die Ambition auf eine handlungsfähige EU aufzugeben.