EU-Frühstücksrichtlinie: Neue Regeln für Marmelade und Honig

Die EU-Frühstücksrichtlinie bringt ab Mitte des Monats Änderungen: Marmelade darf künftig aus allen Früchten bestehen, der Fruchtgehalt steigt. Bei Honig müssen Ursprungsländer und Prozentanteile angegeben werden.

Die Europäische Union hat ihre Frühstücksrichtlinie überarbeitet, die Mitte des Monats in Kraft tritt und wichtige Änderungen für die Kennzeichnung von Marmelade und Honig mit sich bringt.

Bislang durfte nur ein Produkt aus Zitrusfrüchten als Marmelade bezeichnet werden; alle anderen Fruchtaufstriche mussten als Konfitüre etikettiert werden. Diese Regelung, die auf eine britische Initiative aus dem Jahr 1979 zurückgeht, wurde nach dem EU-Beitritt Österreichs 1995 übernommen und führte zum sogenannten Marmeladestreit. Eine Ausnahmeregelung von 2004 erlaubte kleinen Herstellern für lokale Märkte wieder die Bezeichnung Marmelade, doch für den Großhandel und Supermärkte galt weiterhin die strenge EU-Vorgabe.

Mit der neuen Richtlinie wird diese Einschränkung nun aufgehoben: Künftig darf Marmelade wieder aus allen Früchten hergestellt werden, und der traditionelle österreichische Begriff darf auf allen Verpackungen verwendet werden. Neben der Namensänderung wird auch der Mindestfruchtgehalt von Marmeladen angehoben. Bisher lag er bei 350 Gramm pro Kilogramm, nun müssen es mindestens 450 Gramm sein. Bei extra-Produkten steigt der Wert auf 500 Gramm.

Ziel dieser Maßnahme ist es, den Zuckergehalt zu reduzieren und eine gesündere Zusammensetzung zu fördern. Verbraucher können sich also auf marmeladenartige Aufstriche mit mehr Frucht und weniger Zucker freuen. Die Anpassung betrifft alle Produkte, die als Marmelade oder Konfitüre verkauft werden, und soll langfristig zu einer besseren Ernährungsqualität beitragen. Für Honig gelten ab sofort ebenfalls neue Kennzeichnungsregeln.

Bisher musste bei Honigmischungen nur angegeben werden, ob der Honig aus der EU stammt oder nicht. Künftig müssen alle Ursprungsländer sowie deren prozentuale Anteile am Etikett aufgeführt werden. Dies soll für mehr Transparenz sorgen und es den Verbrauchern ermöglichen, die Herkunft des Honigs nachzuvollziehen. Die Interessengemeinschaft Biene Österreich begrüßt die Novelle als wichtigen Schritt im Kampf gegen importierten Billighonig und als Stärkung der heimischen Imkerei.

Die neuen Vorschriften erschweren es, Honig mit undeklarierten Mischungen zu verkaufen, und geben den Konsumenten die Möglichkeit, bewusst regionale Produkte zu wählen. Insgesamt bringt die Frühstücksrichtlinie also bedeutende Neuerungen für den Lebensmittelmarkt. Die Liberalisierung der Marmeladenbezeichnung dürfte vor allem kleinere Hersteller freuen, die nun ihre Produkte ohne bürokratische Hürden als Marmelade vermarkten können. Gleichzeitig profitieren Verbraucher von transparenteren Honigetiketten und einem höheren Fruchtgehalt in Marmeladen.

Die Umsetzung in nationales Recht ist bereits erfolgt, sodass die neuen Regeln ab Mitte des Monats in ganz Österreich gelten. Es bleibt abzuwarten, wie die großen Lebensmittelkonzerne reagieren und ob die Änderungen tatsächlich zu einer spürbaren Verbesserung der Produktqualität führen werden. Fest steht jedoch, dass die EU mit dieser Richtlinie einen Schritt in Richtung mehr Verbraucherinformation und gesündere Lebensmittel geht





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Marmelade Honig EU-Frühstücksrichtlinie Kennzeichnung Verbraucherschutz

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