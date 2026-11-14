EU fordert Israel zu ungehindertem humanitären Zugang nach Überschwemmungen auf

Die EU-Außenbeauftragte Kajas Kallas fordert Israel auf, nach katastrophalen Regenfällen im Gazastreifen sofortigen humanitären Zugang zu gewähren und alle Grenzübergänge zu öffnen.

Die Europäische Union hat die Regierung Israel s scharf aufgefordert, humanitären Hilfs- und Rettungsorganisationen unverzüglich sowie ohne jegliche Behinderung den Zugang zum Gazastreifen zu gewährleisten. Dieses drastische Ersuchen erfolgte im direkten Anschluss auf die schweren Unwetterereignisse, die im Küstenstreifen in den vergangenen Tagen zu verheerenden Überschwemmungen geführt hatten.

Grenzöffnungen und humanitäre Notlage

Kaja Kallas, die Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, erklärte am Samstag in einer öffentlichen Stellungnahme, dass sämtliche Grenzübergänge in das palästinensische Gebiet umgehend wieder für die Einfuhr von Hilfsgütern geöffnet werden müssten. Die EU-Außenbeauftragte betonte, dass die heftigen Regenfälle und die daraus resultierenden winterlichen Wetterbedingungen die ohnehin bereits katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen dramatisch verschärft hätten. Die Lebensbedingungen der dortigen Zivilbevölkerung seien durch die extremen Witterungsverhältnisse weiter in den Keller gerutscht.

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Todesopfer und Zerstörung von Unterkünften

Nach Angaben palästinensischer Behörden haben die starken Niederschläge seit Ende der vergangenen Woche bereits zum Tode von fünf Menschen geführt. Unzählige Zeltlager, in denen zahllose Vertriebene untergebracht sind, wurden vollständig überflutet und unbewohnbar gemacht. Schätzungen zufolge waren Zehntausende von Zelten von den Fluten betroffen, was zu einer massiven Verschärfung der Obdachlosenkrise beitrug. Die EU forderte Israel nachdrücklich auf, die Arbeit der Vereinten Nationen und anderer humanitärer Hilfsorganisationen aktiv zu erleichtern.

Rechtliche Verpflichtungen und Völkerrecht

Kallas verwies in ihrer Kritik explizit auf die internationalen Pflichten Israels und betonte, das Land müsse seinen Verpflichtungen gemäß dem Völkerrecht nachkommen. Die Hohe Vertreterin zeigte sich zutiefst besorgt über die eskalierende humanitäre Krise und forderte ein sofortiges Ende der Blockadeerscheinungen, die die Verteilung lebenswichtiger Ressourcen wie Nahrung, Wasser und Medizin behindern. Die EU-Position unterstreicht die Notwendigkeit einer ungebremsten logistischen Unterstützung für die betroffene Zivilbevölkerung in der gesamten Region.

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Neue Spannungen durch Luftangriff auf Krankenhaus

Zusätzlich zu den wetterbedingten Katastrophen nahm Kallas auch Stellung zu einem jüngsten israelischen Luftangriff auf das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis im Süden des Gazastreifens. Nach palästinensischen Angaben wurden bei dem Angriff am Donnerstag insgesamt elf Menschen getötet, darunter sechs Patienten und Personalmitglieder, die sich innerhalb des Krankenhausgeländes aufhielten. Dieser Vorfall hat die angespannte humanitäre Situation und das Vertrauen in die Sicherheit medizinischer Einrichtungen weiter untergraben.

Israelische Begründung der Militäroperation

Die israelische Armee rechtfertigte den Einsatz mit der Begründung, dass sie bei dem Angriff einen ranghohen Hamas-Terroristen sowie weitere Kämpfer vom militärischen Flügel der Hamas eliminiert habe. Israelische militärische Quellen gaben an, die Hamas habe auf dem Gelände des Nasser-Krankenhauses eine Kommandozentrale errichtet und das medizinische Facility für militärische Zwecke missbraucht. Dieser Konflikt zwischen der israelischen Sicherheitsdarstellung und den palästinensischen Berichten über zivile Opfer verdeutlicht die komplexe und gefährliche Lage im Kriegsgeschehen.

Langfristige Konsequenzen und diplomatischer Druck

Die kombinierte Belastung durch extreme Wetterereignisse und anhaltende Militäroperationen schafft eine prekäre Umgebung, in der humanitäre Organisationen kaum noch effektiv arbeiten können. Die Forderungen der Europäischen Union nach sofortigen und ungehinderten Zugängen zielen darauf ab, eine weitere Ausweitung der Sterblichkeit durch indirekte Ursachen wie Krankheiten und Unterkühlung zu verhindern. Kallas betonte, dass internationale Rechtstandards strikt einzuhalten sind, um die Grundlage für eine langfristige Stabilisierung der Region zu bewahren.

Ausblick auf weitere Hilfsmaßnahmen

Es bleibt abzuwarten, wie schnell Israel den Forderungen der EU nachkommen wird und ob die Öffnung der Grenzübergänge tatsächlich in der Praxis umgesetzt werden kann. Humanitäre Akteure warnen kontinuierlich davor, dass die Verzögerung der Hilfslieferungen katastrophale Folgen für die Gesundheit der Bevölkerung haben wird. Die EU wird den Druck auf Israel weiterhin aufrechterhalten, um sicherzustellen, dass alle völkerrechtlichen Verpflichtungen im Einklang mit dem Schutz der Zivilbevölkerung erfüllt werden.