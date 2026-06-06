EU-Fluggastrecht: IATA kritisiert Entschädigungsregelung und Kompromissvorschlag

Der weltweite Luftfahrtverband IATA übt scharfe Kritik an der geplanten Beibehaltung der EU-Fluggastverordnung von 2004. Ein Kompromissentwurf sieht zwar Änderungen im Verfahren vor, doch die Entschädigungshöhe bei Verspätungen bleibt umstritten.

Die Europäische Union steht erneut vor einer wichtigen Entscheidung im Bereich des Fluggastschutzes. Eine Verordnung aus dem Jahr 2004, die bei Flugverspätungen von mehr als drei Stunden eine Entschädigung von bis zu 600 Euro vorsieht, wird aktuell neu verhandelt.

Im Juni 2025 hatte eine Mehrheit der 27 Mitgliedstaaten noch für eine weniger großzügige Regelung gestimmt, doch das Europäische Parlament lehnte diesen im Jänner 2026 mit sehr großer Mehrheit ab und setzte sich für eine Stärkung der Fahrgastrechte ein. Damit steht die Suche nach einem Kompromiss im Mittelpunkt der aktuellen Debatte. Ein entsprechender Entwurf liegt bereits vor und soll zur Abstimmung gebracht werden.

Dabei geht es darum, einen ausgewogenen Weg zwischen den Interessen der Fluggesellschaften und dem Schutz der Passagiere zu finden. Der weltweite Luftfahrtverband IATA, der seine jährliche Generalversammlung in Rio de Janeiro abhält, hat sich am Samstag deutlich kritisch gegenüber den Plänen des Europäischen Parlaments geäußert, die bestehende Entschädigungsregelung beizubehalten. IATA-Vizepräsident für Europa, Rafael Schvartzman, beklagte auf einer Medienkonferenz, dass die Verordnung den Fluggesellschaften bereits acht Milliarden Euro pro Jahr koste.

Er warf der EU vor, den Luftverkehr wie einen politischen Punchingball zu behandeln. Besonders scharf kritisiert der Verband, dass aus seiner Sicht 99 Prozent der Passagiere an EU-Flughäfen einen Aufpreis zahlen müssen, um ein Prozent der von Verspätungen betroffenen Reisenden zu entschädigen. Dies bezeichnete er als umgekehrten Robin-Hood-Effekt.

Zudem gaben Fluggesellschaften an, dass sie aus Angst vor Kettenreaktionen und daraus resultierenden Entschädigungszahlungen gezwungen seien, Flüge vorsorglich zu streichen. Laut einem Bericht der französischen Finanzzeitung Les Echos konnte Dank der Vermittlung der Europäischen Kommission ein Kompromissentwurf erarbeitet werden, der nun zur Abstimmung bereitsteht. Der Entwurf hält weiterhin an der Dreistundengrenze für Entschädigungsansprüche fest, sieht aber eine Änderung im Verfahren vor: Die Entschädigungsformulare sollen nicht mehr voraus gefüllt sein. Dies könnte den administrativen Aufwand für die Airlines reduzieren.

Gleichzeitig bleibt umstritten, ob diese Maßnahme ausreicht, um die Belastungen für die Luftfahrtindustrie spürbar zu verringern. Während die IATA auf eine deutliche Senkung der Entschädigungshöhe drängt, betont das Europäische Parlament die Bedeutung der bestehenden Regeln für den Verbraucherschutz. Die finalen Verhandlungen versprechen weiterhin intensiv zu werden, da beide Seiten ihre Positionen beharrlich vertreten.





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