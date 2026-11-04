EU-Fahrplan für Montenegro, Albanien und Ukraine vorgestellt

Die EU-Kommission legt klare Zeitpläne für die Aufnahme Montenegros und Fortschritte für Albanien, Moldau und Ukraine vor. Strategischer Fokus auf Westbalkan-Sicherheit.

Vertreter der Europäischen Union haben am Mittwoch in Brüssel einen detaillierten Zeitplan für die bevorstehende Erweiterung der EU vorgestellt. Im Fokus steht dabei Montenegro, das noch im laufenden Jahr die letzten Verhandlungskapitel abschließen soll. Dieser Schritt ist entscheidend für den Beitrittsprozess, um das Land zur 28. Mitgliedschaft zu führen und die strategische Präsenz der Union auf dem Westbalkan zu festigen.

Konkrete Zeitpläne für Beitrittsverträge und Ratifikationsverfahren

Ein hoher EU-Vertreter bestätigte gegenüber Journalisten, dass Montenegro die notwendigen Beitrittskriterien vollständig erfüllt habe. Die technische Arbeit der Europäischen Kommission sei somit abgeschlossen, und nun liege die Verantwortung beim Rat der Europäischen Union. Sollte der politische Wille vorhanden sein, sollen die Arbeiten am Beitrittsvertrag bereits im Frühling fertiggestellt werden. Die Unterzeichnung des Vertrags ist für den Sommer 2027 vorgesehen, wodurch die formelle Mitgliedschaft im Jahr 2028 in Kraft treten könnte.

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Neben Montenegro erhielt auch Albanien positive Signale aus Brüssel. Die Kommission attestierte dem Land signifikante Fortschritte im Beitrittsprozess. Für das kommende Jahr ist geplant, alle verbleibenden 33 Verhandlungscluster positiv zu abschließen. Voraussetzung dafür ist, dass die Reformdynamik aufrechterhalten und ein inklusiver politischer Dialog gefördert wird, um die institutionellen Anforderungen der Union nachhaltig zu erfüllen.

Fortschritte bei Moldau und der Ukraine trotz schwieriger Kontexte

Auch die Republik Moldau und die Ukraine erhalten klare Vorgaben für ihre zukünftigen Schritte im Integrationsprozess. Laut der Europäischen Kommission hat Moldau im vergangenen Jahr vier Verhandlungscluster eröffnet. Die Voraussetzungen für die Eröffnung aller weiteren Cluster sind bereits erfüllt. Die Angleichung der Rechtsvorschriften an EU-Standard wurde in allen Kapiteln intensiviert, und bei zentralen Reformen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit wurden weitere substanzielle Fortschritte erzielt. Ein Abschluss der Beitrittsverhandlungen ist für Anfang 2028 geplant.

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Die Ukraine, die nach wie vor vom russischen Angriffskrieg gebeutelt wird, soll ebenfalls bis Ende 2028 den Abschluss ihrer Beitrittsverhandlungen erreichen. Dazu sind zahlreiche weitere Reformen erforderlich, insbesondere bei der Aufrechterhaltung einer unabhängigen und wirksamen Korruptionsbekämpfung. Die Kommission erwartet weitere Fortschritte im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, was als entscheidender Hebel für die Eröffnung der verbleibenden Verhandlungskapitel gilt.

Strategische Bedeutung des Westbalkans und internationale Reaktionen

Die Aufnahme weiterer Staaten dient der Europäischen Union nicht nur der Erweiterung, sondern auch der Stabilisierung der Region. Durch eine klare Beitrittsperspektive soll verhindert werden, dass Länder aus Enttäuschung über fehlende Perspektiven engere Partnerschaften mit Russland oder China eingehen. Der Westbalkan gilt aufgrund seiner Bedeutung für die europäische Sicherheit, die Energieversorgung und die Migrationspolitik als strategisch besonders wichtiger Raum.

Österreich hat seine Unterstützung für diesen Prozess erneut bekräftigt. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) betonte vor rund zwei Wochen in Sveti Stefan, dass Österreich ein verlässlicher Partner des Westbalkans sei. Im kommenden Jahr übernimmt Österreich den Vorsitz im Berlin-Prozess, einer diplomatischen Initiative, die Deutschland 2014 ins Leben rief. Stocker fügte hinzu, dass historische Gräben überwunden werden müssten, um den Beitrittsprozess voranzutreiben.

Unterschiedliche Dynamik bei anderen Kandidatenländern der EU

Nicht in allen Fällen verläuft der Integrationsprozess so dynamisch wie im Fall Montenegros. Die Kommission stellte fest, dass die Fortschritte bei den weiteren sechs Kandidaten- und potenziellen Beitrittsländern ungleichmäßig verlaufen. Zu diesen Ländern gehören Nordmazedonien, Serbien, die Türkei, Bosnien und Herzegowina, Georgien und der Kosovo. Derzeit schließen diese Staaten keine Verhandlungskapitel ab oder eröffnen neue.

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Bilaterale Fragen spielen in der aktuellen Diskussion eine Rolle, insbesondere wenn Länder wie Kroatien Vorbehalte gegen die Aufnahme Montenegros äußerten. Österreich vertritt jedoch die Auffassung, dass bilaterale Streitigkeiten keine Rolle im Beitrittsprozess spielen sollten. Die EU-Kommission betont, dass die weitere Entwicklung nun primär von den betroffenen Ländern selbst abhängt, während Brüssel den institutionellen Rahmen vorgegeben hat.