EU erwägt Handelsbarrieren gegen chinesische Billigimporte

Die EU-Kommission diskutiert Maßnahmen zum Schutz der heimischen Wirtschaft vor subventionierten Waren aus China. Während Länder wie Frankreich und Spanien klare Schutzzölle fordern, zögert Deutschland und befürchtet einen Handelskrieg. Unternehmen aus der Pharmazie und Windkraftbranche warnen vor unfairer Konkurrenz.

Während die europäische Wirtschaft mit Problemen kämpft, wird in der EU mehr und mehr aus China importiert. Mit den durch staatliche Förderungen gesenkten Preisen kann die EU- Wirtschaft nicht mithalten.

Die EU-Kommission will nun gegensteuern und erwägt Handelsbarrieren. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen steht vor der schwierigen Aufgabe, jene EU-Länder auf ihre Seite zu ziehen, die einen Handelsstreit fürchten und ihre Beziehungen zu China gefährdet sehen. Am Freitag berieten die EU-Kommissarinnen und -Kommissare über mehrere Möglichkeiten, Importe aus China zu beschränken. Der derzeitige Stand der Handels- und Investitionsbeziehungen sei "nicht nachhaltig", erklärte die EU-Kommission nach der Sitzung.

"Die heutige Debatte sollte den wachsenden Konsens in Europa über die Notwendigkeit bestätigen, auf den China-Schock 2.0 zu reagieren", sagte der französische EU-Industriekommissar Stéphane Séjourné gegenüber dem Nachrichtenportal Politico. Er forderte Schutzzölle für ganze Branchen nach dem Vorbild der bereits eingeführten Maßnahmen für Elektroautos. Séjourne verwies zudem auf bestehende Vorgaben für wichtige Rohstoffe, die künftig nicht mehr zu mehr als 60 Prozent aus einem einzigen Staat kommen sollen.

Sein Land führt die Bemühungen an, europäische Betriebe vor einer Marktüberschwemmung mit günstigeren Waren aus China zu schützen. Frankreich ging bereits rigoros gegen die chinesische Plattform Shein vor. In einem gemeinsamen Schreiben mit Italien, Spanien, den Niederlanden und Litauen wurden Schutzmaßnahmen von der EU gefordert. Zwar wurde China in dem Schreiben nicht namentlich genannt, allerdings hieß es, einige EU-Handelspartner würden gegen Handelsabkommen verstoßen, indem sie zu Überkapazitäten in der Industrie beitragen.

Als wichtigstes Instrument, um die heimische Wirtschaft vor günstiger Konkurrenz aus dem Ausland zu schützen, gelten Zölle. Bisher hielt sich die EU bei der Einsetzung dieser Maßnahmen gegen China zurück, vor allem im Vergleich mit den USA. Weil sich die Spielregeln geändert hätten, müsse sich nun aber auch die Strategie der EU ändern, hieß es in einem Kommentar der "Financial Times". EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will eine härtere Gangart gegen Chinas Exportmacht forcieren.

Denn mit steigender Abhängigkeit könnte China laut "Financial Times" ein Druckmittel gegen europäische Länder in der Hand haben. Zudem stünden starke Verluste von Arbeitsplätzen bevor, wenn die heimische Wirtschaft nicht geschützt werde. Auch könnte eine geschwächte europäische Industrie bei einem "militärischen Notfall" nicht einfach so wieder expandieren. Gegnerinnen und Gegner von neuen Zöllen befürchten Gegenzölle und folglich einen "Handelskrieg".

Laut "Financial Times" könnte die EU bei Gegenzöllen aber auch ohne weitere Zölle antworten. Im Raum stünden etwa Beschränkungen bei industriellen Vorleistungen und die Einschränkung chinesischer Beteiligungen an Terminals europäischer Häfen. Im Gegensatz zu Frankreich oder Spanien zeigte sich das exportstarke Deutschland bisher beim Thema Zölle sehr zurückhaltend. So sagte die deutsche Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), man wolle das Gleichgewicht zwischen der Unterstützung der eigenen Exportindustrie und dem Schutz der Wirtschaft vor Importen beibehalten.

Laut Politico wächst aber auch in Berlin die Sorge, dass Billigimporte die Industrie zunehmend gefährden. Trotzdem dürfte von der Leyen bei ihren Parteikolleginnen und -kollegen noch Überzeugungsarbeit bevorstehen. Klare Signale für das Aufziehen von Handelsbarrieren kamen zuletzt aus der Wirtschaft. So brauche es laut dem Tiroler Pharmakonzern Sandoz eine "Wiederherstellung von fairem Wettbewerb am Markt".

Vergleichbare Produkte aus China seien derzeit "um rund 90 Prozent günstiger", sagte Sandoz-Chef Richard Saynor am Donnerstag. Die Billigprodukte auf dem Generikamarkt aus China seien nicht nur eine Gefahr für Sandoz, sondern für die "gesamte westliche Industrie", hieß es. Auch der Hamburger Windkraftanlagenbauer Nordex warnte vor übermäßigen Importen aus China. Nordex-Chef Jose Luis Blanco forderte gegenüber der "Financial Times", "nicht westliche" Konkurrenten im Bereich Windkraft vom Verkauf in der EU auszuschließen.

In der Branche bieten chinesische Unternehmen nicht nur niedrigere Preise, sondern teils auch schnellere Lieferzeiten an. Wegen chinesischer Subventionen für Windkraftanlagen- und Photovoltaikhersteller laufen in Brüssel bereits Ermittlungen. Auch beim Stahl etwa kritisiert die EU, China flute den Weltmarkt mit billigen Produkten, sodass die Preise sinken und europäische Unternehmen keine Chance hätten.

Damit steht die EU vor einer grundlegenden Weichenstellung: Soll sie sich dem US-amerikanischen Kurs der protektionistischen Handelspolitik anschließen oder einen eigenständigen Weg finden, um die industrielle Basis zu verteidigen, ohne eine weitere Eskalation zu riskieren? Die Debatte spiegelt tiefe Spaltungen innerhalb der Union wider, zwischen Ländern, die unmittelbar von Importdruck betroffen sind, und jenen, die ihre Exportmärkte nicht gefährden wollen. Die Entscheidung wird weitreichende Folgen für die globale Handelsordnung und die wirtschaftliche Souveränität Europas haben





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