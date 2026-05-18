EU-Entgelttransparenzrichtlinie: Österreich unter Druck bei der Umsetzung

Österreich hinkt bei der Umsetzung der EU-Richtlinie zur Lohntransparenz hinterher. Während SPÖ und Arbeitnehmervertreter auf schnelle Fortschritte drängen, bleiben Details zu Sanktionen und bürokratischen Hürden strittig.

In Österreich wird derzeit intensiv über die Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie debattiert. Eine aktuelle Verhandlungsrunde hat erneut verdeutlicht, dass die Zeit drängt. Besonders die Sozialdemokratie und die Vertreter der Arbeitnehmer fordern ein rasches Vorankommen, da die gesetzten Fristen bereits verstrichen sind.

Evelyn Regner, eine EU-Abgeordnete der SPÖ, die maßgeblich an den Verhandlungen auf europäischer Ebene beteiligt war, betont die fundamentale Bedeutung dieser Richtlinie. Ihr Ziel ist es, die geschlechtsspezifischen Lohnunterschiede nachhaltig abzubauen, wofür die Transparenz der Gehälter das wichtigste Instrument darstellt. Es ist jedoch besorgniserregend, dass ein Großteil der EU-Mitgliedstaaten, darunter auch Österreich, die nationalen Implementierungsfristen nicht eingehalten hat.

Während einige Länder bereits erste Entwürfe vorgelegt haben, sieht die EU-Kommission in sechs Staaten, Österreich eingeschlossen, noch keinerlei konkrete Anzeichen für eine Umsetzung. Dies führt zu einer spannungsgeladenen Situation zwischen den nationalen Regierungen und den europäischen Vorgaben. Die Kernpunkte der Richtlinie sehen vor, dass Unternehmen weitreichende Berichtspflichten erfüllen müssen, um die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen sichtbar zu machen. Konkret bedeutet dies, dass Betriebe mit mehr als 250 Beschäftigten jährlich über ihre geschlechtsspezifischen Lohnunterschiede berichten müssen.

Kleinere Unternehmen sind zwar in einem längeren Rhythmus von drei Jahren verpflichtet, jedoch sind Betriebe mit weniger als 100 Mitarbeitern von diesen Meldepflichten befreit. Ein besonders kritischer Punkt ist die Schwelle von fünf Prozent. Sollte die Lohnlücke diesen Wert überschreiten und nicht durch objektive, geschlechtsneutrale Kriterien begründet werden können, ist das Unternehmen verpflichtet, gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern eine umfassende Lohnbeurteilung durchzuführen. Die Kriterien für Gehaltsstrukturen und Karrierewege müssen dabei zwingend objektiv gestaltet sein.

In Österreich gibt es jedoch immer noch Uneinigkeit darüber, ob das bestehende System der Kollektivverträge diese Anforderungen bereits ausreichend abdeckt oder ob eine grundlegende Neuregelung erforderlich ist. Ein zentraler Streitpunkt in den Verhandlungen betrifft die Sanktionen bei Verstößen gegen die neuen Regeln. Die EU-Richtlinie lässt den Mitgliedstaaten hierbei einen weiten Spielraum, um effektive Durchsetzungsmaßnahmen festzulegen.

Die österreichische Arbeitsministerin Korinna Schumann spricht von der Notwendigkeit effektiver Sanktionsmechanismen, wobei vor allem finanzielle Verwaltungsstrafen im Vordergrund stehen sollen, die eine ausreichend abschreckende Wirkung entfalten. Evelyn Regner schlägt darüber hinaus vor, Unternehmen, die die Regeln missachten, von öffentlichen Vergabeverfahren auszuschließen. Auf der anderen Seite warnen Arbeitgeberverbände vor einem massiven bürokratischen Mehraufwand.

Diesen Vorwürfen begegnen Renate Anderl, die Präsidentin der Arbeiterkammer, und Evelyn Regner mit Verweisen auf technische Hilfsmittel, wie etwa Tools des European Institute for Gender Equality, die die Implementierung kostengünstig und einfach gestalten könnten. Die Behauptung, dass die Richtlinie zu einer allgemeinen Senkung des Lohnniveaus führen könnte, wird als haltlos zurückgewiesen. Vielmehr wird argumentiert, dass eine transparente Lohnstruktur letztlich allen Beschäftigten zugutekommt und nicht nur die Position von Frauen stärkt. Die politische Dimension des Konflikts ist ebenfalls erheblich.

Regner weist entschieden zurück, dass die Richtlinie aufgrund von Widerständen seitens Regierungen oder Unternehmerverbänden aufgeschoben werden dürfe. Da die Richtlinie beschlossenes EU-Recht darstellt, sei eine Nichtumsetzung ein Verstoß gegen demokratische Grundregeln. Die Hoffnung einiger Akteure, dass die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Richtlinie auf europäischer Ebene nochmals neu verhandeln würde, wird als unrealistisch eingestuft. Sollte Österreich weiterhin zögern, droht dem Land ein förmliches Vertragsverletzungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, welches mit empfindlichen Geldstrafen in Millionenhöhe verbunden sein könnte.

Damit steht nicht nur die soziale Gerechtigkeit und die Gleichstellung der Geschlechter auf dem Spiel, sondern auch die finanzielle Belastung des Staatshaushalts. Die Forderung nach einer zügigen und konsequenten Umsetzung bleibt daher das zentrale Thema der aktuellen arbeitsrechtlichen Debatte in Österreich





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