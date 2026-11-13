EU-Emissionshandel: Industrie spart bis 2030 Milliarden durch Zertifikats-Kompromiss

Das Europaparlament und die EU-Mitgliedstaaten einigen sich auf zusätzliche kostenlose Emissionszertifikate für die Industrie. Bis 2030 entstehen so Einsparungen von rund sechs Milliarden Euro im ETS.

Das Europaparlament und die Verhandlungsführer der EU-Mitgliedstaaten haben in der Nacht auf Freitag einen wichtigen Kompromiss zum Emissionshandelssystem (ETS) geschlossen. Dieser Deal sieht vor, der europäischen Industrie zwischen 2026 und 2030 rund 120 Millionen zusätzliche kostenlose Zertifikate zuzuweisen. Durch diese Maßnahme sollen Unternehmen im Zeitraum bis 2030 Einsparungen in Höhe von mehreren Milliarden Euro erzielen können.

Zusätzliche Zertifikate für energieintensive Branchen

Die Unterhändler einigten sich darauf, die Anzahl der kostenlosen Zertifikate deutlich über den ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission vom Juli hinauszuführen. Der ursprüngliche Vorschlag der Kommission hätte den betroffenen Branchen nach deren eigenen Angaben Einsparungen von rund sechs Milliarden Euro ermöglicht. Durch die nun vereinbarten 120 Millionen zusätzlichen Zertifikate steigen die erwarteten finanziellen Entlastungen für die Industrie weiter an. Diese temporäre Anpassung gilt als zeitlich begrenzte Veränderung, die speziell die energieintensiven Sektoren vor hohen Kosten schützen soll.

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Funktionsweise des ETS und historische Kürzungen

Das sogenannte Emission Trading System gilt als das zentrale Klimaschutzinstrument der Europäischen Union. Es legt Obergrenzen für den Ausstoß von Emissionen fest, die besonders in der Stromerzeugung und der Industrie als wirtschaftlicher Anreiz dienen sollen, Treibhausgase einzusparen. Die betroffenen Unternehmen sind verpflichtet, für den Ausstoß klimaschädlicher Gase wie Kohlendioxid (CO2) Zertifikate vorzuweisen. Diese können sie bei Bedarf handhaben oder auf Auktionen ersteigern, woraus sich ein marktbasierter Preis für jede ausgestoßene Tonne CO2 ergibt.

Um eine Verlagerung der Produktion in Länder mit lockereren Klimavorgaben zu vermeiden, erhalten Anlagen in bestimmten Sektoren auch kostenlose Zertifikate. Die Berechnung dieser Zuteilung basiert auf sogenannten Richtwerten. Nach deren Anpassung im Juni hatte die Industrie teils drastische Kürzungen ihrer kostenlosen Zuteilungen befürchtet. Der nun gefundene Kompromiss soll diese Existenzängste zerstreuen und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft stabilisieren.

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Politische Reaktionen und Forderungen der ÖVP

Der Kompromiss stieß bei den politischen Vertretern auf breite, jedoch differenzierte Zustimmung. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer von der ÖVP bezeichnete die Einigung am Freitag als einen wichtigen ersten Schritt zur Entlastung der heimischen Industrie. Er betonte jedoch, dass dies nur der Anfang sei und es noch mehr Maßnahmen geben müsse, um die Branche langfristig zu unterstützen. Hattmannsdorfer formulierte das Ziel klar: Europa müsse dekarbonisieren, ohne dabei die eigene industrielle Basis zu deindustrialisieren.

Diese Position unterstreicht die Spannung zwischen klimapolitischen Ambitionen und wirtschaftlichen Realitäten. Die Zustimmung des Wirtschaftsministers der ÖVP zeigt, wie dringend politische Kreise in Österreich die Entlastung der energieintensiven Wirtschaftszweige sehen. Der Fokus liegt darauf, den grünen Wandel mit sozialer und wirtschaftlicher Stabilität in Einklang zu bringen, ohne dabei die industrielle Produktion aus Europa abwandern zu lassen.

Nächste Schritte und langfristige Klimaziele

Bevor die neue Regelung in Kraft treten kann, muss sie noch formell vom Europäischen Parlament und von den Mitgliedstaaten angenommen werden. Im Anschluss daran wird die EU-Kommission nach Angaben der Mitgliedstaaten die notwendigen Durchführungsbestimmungen zur Berechnung der Richtwerte erlassen. Diese administrativen Schritte sind erforderlich, um die vereinbarten 120 Millionen Zertifikate korrekt zu verteilen und die Transparenz im System zu gewährleisten.

Neben dem aktuellen Kompromiss schlug die EU-Kommission im Juli bereits weitere Anpassungen des Emissionshandelssystems vor. Über diese zusätzlichen Maßnahmen wird derzeit noch verhandelt. Sie stehen im Kontext der größeren Klimaziele der Union: Die EU hat sich verpflichtet, ihre Trehausgasemissionen bis 2040 um 90 Prozent im Vergleich zum Niveau von 1990 zu senken. Der aktuelle Deal ist somit ein Baustein auf dem langen Weg zu diesem ambitionierten Ziel, der jedoch priorisiert die kurzfristige wirtschaftliche Stabilität der Industrie im Auge behält.