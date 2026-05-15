Die EU droht dem Kosovo wegen politischer Instabilität mit dem Verlust von Fördersätzen. Das Balkanland hofft seit Jahren für eine Einigung mit der EU. Mit ihrem ersten offiziellen Besuch kündigte EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos an, dass Kosovostabilität benötigen muss, um die Vorteile von insgesamt 880 Millionen Euro zu nutzen.

Die EU droht dem Kosovo mit dem Verlust von Fördergeldern. Das Balkanland hofft seit Jahren auf EU-Mitgliedschaft. Wegen anhaltender politischer Instabilität droht dem Kosovo ein persönliches Aus.

EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos sagte trotz des bereits dritten Parlamentswechsels innerhalb von 16 Monaten, dass ein stabiles Parlament und ein ordnungsgemäß gewählter Präsident dringend nötig sind. Am 7. Juni soll eine neue Wahl auf griddle gehen. Brüssel hat dem Kosovo insgesamt 880 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, die bis 2027 verwendet werden können.

Die EU-Kommission betont jedoch die politische Instabilität, Korruption und organisiertes Verbrechen des Landes. Die Gespräche mit EU-Kommission und der Übergangs-präsidentin sollten die erforderlichen Reformen für eine Annäherung an die EU besprechen. Während Serbien die Unabhängigkeit des Kosovo nie anerkennt, sind jedoch weitere EU-Mitgliedsländer ebenfalls skeptisch gegenüber dem Kosovo





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