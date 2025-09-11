EU Data Act: Mehr Rechte für Autofahrer ab 2025

Eine neue EU-Verordnung bringt ab September 2025 mehr Transparenz und Kontrolle über Fahrzeugdaten für Autofahrer.

Ab dem 12. September 2025 wird eine neue EU-Verordnung, der sogenannte EU Data Act, in Kraft treten. Diese weitreichende Regelung soll mehr Transparenz und Kontrolle over Nutzerdaten schaffen, insbesondere bei vernetzten Geräten. Dazu gehören auch Autos, unabhängig von ihrem Alter. Der Data Act verpflichtet Autohersteller , offenzulegen, welche Fahrzeugdaten gesammelt werden, wie sie verwendet werden und wie Nutzer darauf zugreifen, sie löschen oder weitergeben können.

Das betrifft beispielsweise Fahrspuren, Bremsverhalten, Geschwindigkeit, Navigationselemente und weitere Fahrzeugparameter. Besonders bemerkenswert ist, dass der Zugriff auf diese Daten kostenlos sein muss, entweder direkt über eine App oder indirekt über ein Online-Portal des Herstellers. Die neue Regelung bringt mehrere Vorteile für Autobesitzer mit sich. Sie erhalten mehr Kontrolle über ihre Fahrzeugdaten und können entscheiden, wer darauf zugreifen darf. Darüber hinaus müssen Hersteller Datensilos beseitigen und den Nutzern den Zugriff auf ihre Daten ermöglichen. Ab dem 12. September 2026 werden Neufahrzeuge sogar technisch so konstruiert, dass der Datenzugriff von Anfang an möglich ist.





