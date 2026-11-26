Die EU-Einigung zum Finanzrahmen 2028-2034 verzögert sich bis Weihnachten. Kanzler Merz koppelt die Zustimmung an die Ukraine-Unterstützung aller 27 Mitgliedstaaten.

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union konnten sich am Donnerstag in Brüssel nicht auf das nächste mehrjährige Finanzrahmen abkommen für den Zeitraum 2028 bis 2034 einigen. Der fehlende Abschluss wird voraussichtlich bis vor Weihnachten dauern, da die Verhandlungen komplex sind und breite politische Übereinstimmung erfordern. Ein entscheidender Faktor für das Scheitern der direkten Einigung war die Abwesenheit des spanischen Regierungschefs Pedro Sánchez. Sánchez nahm nicht an den Gesprächen teil, weil er sich kurz vor der Parlamentswahl am Sonntag intensiv um Wählerstimmen kümmerte, was die Entscheidungsfindung für einen Vertrag dieser Tragweite unmöglich machte.

Merz verknüpft Haushalt mit Ukraine-Darlehen

Deutscher Bundeskanzler Friedrich Merz setzte deutlich auf eine strategische Kopplung. Er forderte, dass die Zustimmung zum europäischen Haushaltsrahmen explizit mit einem neuen Darlehen für die Ukraine im Jahr 2027 verbunden werden muss. Merz betonte bei seiner Ankunft im Ratsgebäude, dass ein Zusammenhang zwischen der Unterstützung Kiews und dem europäischen Budget besteht. Er verwies darauf, dass im vergangenen Jahr ein Kompromiss gefunden werden musste, da die Zeit knapp war, hielt aber fest, dass eine Wiederholung dieses Modus für das aktuelle Jahr ausgeschlossen sei. Die deutsche Position verlangt Solidarität von allen 27 Mitgliedstaaten bei der Finanzierung der ukrainischen Kriegsanstrengungen.

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Finanzierungsdetails und 90-Milliarden-Kredit

Für die Jahre 2024 und 2027 hat die Europäische Union der Ukraine ein Darlehen in Höhe von 90 Milliarden Euro zugesagt. Davon entfallen 60 Milliarden Euro auf den Kauf von Waffen und den Aufbau der ukrainischen Rüstungsindustrie. Die restlichen 30 Milliarden Euro sind für zivile Staatsausgaben vorgesehen. Diese Kredite werden durch Schulden finanziert, die die Europäische Kommission durch den Verkauf von Anleihen an den Märkten aufnimmt. Die Ukraine muss diesen Kredit erst zurückzahlen, wenn ein Friedensschluss erzielt ist und Russland Kriegsreparationen zahlt, was voraussichtlich in sehr ferner Zukunft liegen wird. Die Haftung für mögliche Zahlungsausfälle tragen die einzelnen EU-Mitgliedstaaten.

Konflikte um die Haftung der Mitgliedstaaten

Während die Ukraine das laufende Darlehen benötigt, ist ein weiterer Kredit in Höhe von 45 Milliarden Euro für das nächste Jahr erforderlich. Dieser Betrag soll die Zahlungs- und Verteidigungsfähigkeit der Ukraine gewährleisten und deckt zwei Drittel der notwendigen Ausgaben laut Internationaler Währungsfonds. Das fehlende Drittel soll von anderen Partnern wie Großbritannien, Kanada, Norwegen und Japan bereitgestellt werden. Allerdings zeigen sich erneut Uneinigkeiten bei der Haftung. Ungarn, die Slowakei und Tschechien wollen an diesem neuen Darlehen nicht teilnehmen. Bulgarien hat seinen Widerstand jedoch gelockert und ist nun bereit, sich zumindest am zivilen Teil von 20 Milliarden Euro zu beteiligen.

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Politische Fronten und Druck der Nettozahler

Die Debatte dreht sich weniger um das reine Budgetvolumen als vielmehr um das Prinzip der Solidarität. Der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten erklärte, es sei unakzeptabel, wenn einzelne Länder die Unterstützung der Ukraine verweigern. Schwedens Premierminister Ulf Kristersson nannte die Weigerung eine Provokation für Schweden als Nettozahler. Auch der deutsche Bundeskanzler Christian Stocker, der im Kontext der Diskussion erwähnt wird, betonte, dass die EU aus 27 und nicht aus weniger Staaten bestehe. Die Nettozahler nutzen die Verhandlungen über den Finanzrahmen 2028 bis 2034 als Hebel. Sie signalisieren den drei Verweigerern, dass sie keine üppigen Kohäsionssubventionen aus Brüssel erhalten, wenn sie sich nicht an der Ukraine-Unterstützung beteiligen.

Finanzielle Auswirkungen ab 2028 und Ausblick

Der neue Ukraine-Kredit ist zwar kein direkter Teil des Finanzrahmens 2028 bis 2034, hat aber erhebliche finanzielle Auswirkungen. Die Zinszahlungen für den laufenden sowie den neuen Kredit müssen ab 2028 aus dem neuen Haushaltsrahmen beglichen werden.预期 Summe beläuft sich auf rund 45 Milliarden Euro über die siebenjährige Periode. Daher ist eine Einigung beim Europäischen Rat in der Woche vor Weihnachten zwingend erforderlich. Dieser Termindruck ergibt sich aus den französischen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im folgenden Frühling, die eine Stabilisierung der europäischen Finanzpolitik erfordern.