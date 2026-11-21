Europaministerin Claudia Bauer stellt drei Bedingungen für das EU-Budget. Ein Kompromissvorschlag von António Costa stößt auf Widerstand, da die Kürzungen als zu gering bewertet werden. Die Verhandlungen bleiben hart.

Europaministerin Claudia Bauer von der ÖVP hat am Wochenende klare Signale an die Europäische Union gesendet. Sie stellt ihre Zustimmung zum neuen Mehrjährigen Finanzrahmen der EU für die Jahre 2028 bis 2034 unter drei strikte Bedingungen. Sollte die EU-Kommission keine substantiellen Einsparungen vorlegen, warnt sie mit einem vollständigen Scheitern der laufenden Verhandlungen bis zum Jahresende. Die politische Stimmung in Wien ist angespannt, da Österreich massive Budgetkürzungen einfordert.

Kompromissvorschlag von António Costa genügt nicht

Der Ratspräsident der Europäischen Union, António Costa, hat am Samstag einen neuen Entwurf für den Finanzrahmen präsentiert. Dieser Vorschlag sieht im Vergleich zur ursprünglichen Proposal der EU-Kommission Einsparungen in Höhe von 204 Milliarden Euro vor. Dies entspricht einer Reduzierung des Budgets um zehn Prozent. Für Claudia Bauer ist dieser Schritt jedoch noch nicht ausreichend. Sie betonte, dass die Disziplin, die in Österreich täglich gelebt werde, auch auf europäischer Ebene erwartet werde. Ein leistbares Budget sei in diesem Vorschlag noch nicht erkennbar.

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Drei Forderungen Österreichs für eine Zustimmung

Die österreichische Regierung knüpft ihre Unterstützung an drei zentrale Punkte. Erstens muss das Gesamtvolumen des Budgets deutlich kleiner ausfallen. Zweitens soll der finanzielle Beitrag Österreichs stabil bleiben und nicht erhöht werden. Drittens fordert Wien, dass der bestehende Beitragsrabatt für Österreich über die gesamte Laufzeit von sieben Jahren vollständig erhalten bleibt. Ohne diese Garantien sieht Österreich keine Grundlage für eine Einigung. Die Ministerin kritisierte, dass zwischen dem aktuellen Vorschlag von António Costa und einem für Österreich vertretbaren Rahmen weiterhin Milliarden-Euro-Differenzen klaffen.

Neue Einnahmequellen und moderate Beitragssteigerungen

Um die Lücke im Budget zu schließen, schlägt Ratspräsident António Costa neue Finanzierungsquellen vor. Dazu zählen digitale Dienstleistungen großer Konzerne, der CO2-Grenzausgleich, nicht recycelter Elektroschrott, Tabakprodukte und Einnahmen aus dem Emissionshandel. Zusammen mit bestehenden Einnahmen sollen diese Bereiche rund 60 Milliarden Euro pro Jahr generieren. Parallel dazu planen die EU-Länder eine moderate Erhöhung der nationalen Beiträge. Diese sollen im Durchschnitt von 0,80 auf 0,82 Prozent des Bruttonationaleinkommens steigen. Dies betrifft alle Mitgliedstaaten und ist Teil des Versuches, unterschiedliche Interessen zu vereinbaren.

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Auswirkungen auf Sicherheit, Landwirtschaft und Forschung

Der vorgestellte Kompromiss versucht, die conflicting interests der Mitgliedstaaten auszubalancieren. Insbesondere die Bereiche Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und Verteidigung sollen gestärkt werden. Gleichzeitig sollen Traditionsfelder wie die Landwirtschaft, die Regionalförderung und die Forschung ausreichend Berücksichtigung finden. Die Herausforderung besteht darin, diese Prioritäten mit den geforderten strikten Ausgabenkürzungen in Einklang zu bringen. Claudia Bauer deutete an, dass ohne eine Annäherung an die österreichischen Forderungen keine gemeinsame Basis existiert. Die Verhandlungen sind damit in einer sensiblen Phase gelandet, in der jede Seite ihre roten Linien verteidigt.

Weiterer Verlauf der Budgetverhandlungen bis 2034

Die Gespräche über den Mehrjährigen Finanzrahmen für den Zeitraum 2028 bis 2034 gehen nun weiter. Eine Einigung ist zwingend erforderlich, damit die neuen Haushaltsregeln rechtzeitig in Kraft treten können. Bis zum Jahresende wird als kritische Frist genannt, innerhalb derer eine ernsthafte Verhandlungsgrundlage seitens Brüssel vorliegen muss. Sollte diese nicht kommen, droht das Scheitern der gesamten Verhandlungsreihe. Die Öffentlichkeit in Österreich und den anderen Mitgliedsstaaten beobachtet die Entwicklung genau, da die Haushaltskonsolidierung auf europäischer Ebene weitreichende Konsequenzen für künftige Fördermittel und wirtschaftliche Planung haben wird.