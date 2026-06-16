EU-Bekleidungsindustrie verliert jährlich 12 Mrd. Euro durch Fälschungen, Österreich mit 580 Mio. Euro

Originalherstellern der EU-Bekleidungsindustrie entgehen jährlich 12 Mrd. Euro durch Fälschungen, in Österreich sind es 580 Mio. Euro. Fälschungen verursachen in Europas Wirtschaft Milliardenschäden. Alleine in Österreich belaufen sich die Verluste in der Bekleidungsindustrie laut dem EU-Amt für geistiges Eigentum (EUIPO) auf jährlich 580 Mio. Euro, bei Handtaschen, Schmuck und Uhren auf weitere 100 Mio. Euro. In der gesamten EU entgingen den Originalherstellern durch Fälschungen in der Bekleidungsindustrie 12 Mrd. Euro, im Bereich Handtaschen, Schmuck und Uhren seien es rund 2,7 Mrd. Euro zusätzlich. Produktfälschungen sind weit verbreitet und werden durch die Ausweitung des elektronischen Handels und den Einfluss der sozialen Medien vorangetrieben. In einer Studie hätten 13 Prozent der befragten EU-Bürgerinnen und -Bürger angegeben, wissentlich gefälschte Waren gekauft zu haben. Unter den jüngeren Verbraucherinnen und -ern (15-24 Jahre) seien es sogar 26 Prozent gewesen.

Originalhersteller n der EU-Bekleidungsindustrie entgehen jährlich 12 Mrd. Euro, in Österreich sind es 580 Mio. Euro. Fälschungen verursachen in Europas Wirtschaft Milliardenschäden .

Alleine in Österreich belaufen sich die Verluste in der Bekleidungsindustrie laut dem EU-Amt für geistiges Eigentum (EUIPO) auf jährlich 580 Mio. Euro, bei Handtaschen, Schmuck und Uhren auf weitere 100 Mio. Euro. In der gesamten EU entgingen den Originalherstellern durch Fälschungen in der Bekleidungsindustrie 12 Mrd.

Euro, im Bereich Handtaschen, Schmuck und Uhren seien es rund 2,7 Mrd. Euro zusätzlich. Produktfälschungen sind weit verbreitet und werden durch die Ausweitung des elektronischen Handels und den Einfluss der sozialen Medien vorangetrieben. In einer Studie hätten 13 Prozent der befragten EU-Bürgerinnen und -Bürger angegeben, wissentlich gefälschte Waren gekauft zu haben.

Unter den jüngeren Verbraucherinnen und -ern (15-24 Jahre) seien es sogar 26 Prozent gewesen. (APA





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