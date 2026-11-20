Ab dem 18. Februar 2027 schreibt die EU-Batterieverordnung vor, dass Akkus in Überwachungskameras ohne Spezialwerkzeug austauschbar sein müssen. Hersteller sind zudem zu fairen Preisen und langer Verfügbarkeit verpflichtet.

Die EU-Batterieverordnung setzt ab dem 18. Februar 2027 neue Maßstäbe für die Langlebigkeit und Reparierbarkeit elektronischer Geräte. Betroffen sind unter anderem Überwachungskameras, bei denen bisher oft der gesamte Austausch des Geräts nötig war, wenn der Akku versagte. Die neue Regelung zielt darauf ab, Elektroschrott zu reduzieren und Verbrauchern die Instandhaltung zu erleichtern, indem sie den Austausch der Energiespeicher selbst vornehmen können.

Frist und technische Anforderungen für Hersteller

Ab dem 18. Februar 2027 müssen alle neuen Überwachungskameras, die auf dem europäischen Markt in Verkehr gebracht werden, über Akkus verfügen, die für Endanwender zugänglich sind. Der Austausch darf nicht an komplexe Verschlüsse oder spezielle Sicherheitsmechanismen geknüpft sein, die nur Fachpersonal zugänglich sind. Stattdessen muss der Wechsel mit handelsüblichem Werkzeug aus dem Baumarkt möglich sein.

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Dies stellt einen direkten Eingriff in die Bauweise der Geräte dar. Hersteller wie die in dem Kontext bekannten Unternehmen müssen ihre Produktdesigns entsprechend anpassen, um die Konformität mit der neuen Verordnung nachzuweisen. Der Fokus liegt darauf, dass die Hürden für die einfache Wartung durch den Nutzer minimiert werden, was die Lebensdauer der Kamera signifikant verlängern soll.

Pflichten zu fairen Preisen und Software-Sperren

Neben der mechanischen Zugänglichkeit schreibt die EU-Batterieverordnung klare Bedingungen für die Verfügbarkeit und Kompatibilität vor. Inside-Digital berichtet, dass Hersteller verpflichtet sind, Ersatzakkus zu fairen Preisen anzubieten. Diese Verfügbarkeit muss mindestens fünf Jahre nach dem Verkauf des letzten Geräts gewährleistet sein, um eine langfristige Versorgung mit Ersatzteilen sicherzustellen.

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Zudem verbietet die Verordnung Software-Sperren, die den Einbau von Ersatzakkus blockieren. Viele moderne Geräte erkennen derzeit nicht originalerstattete oder einfach austauschbare Batterien nicht an und deaktivieren entsprechende Funktionen. Die neue Rechtslage untersagt diese Praxis explizit, um sicherzustellen, dass auch nach dem Batteriewechsel alle Gerätefunktionen uneingeschränkt arbeiten.

Ausnahmen und rechtliche Gültigkeit

Die EU-Batterieverordnung enthält bestimmte Schlupflöcher für Geräte, die extremen Bedingungen standhalten müssen. Produkte, die kontinuierlich mit Wasser in Kontakt kommen oder speziell für das Abwaschen konzipiert sind, können von der Austauschbarkeitspflicht befreit werden. Auch Geräte, die eine unterbrechungsfreie Datenerfassung benötigen, könnten theoretisch Ausnahmen erhalten, was bei Überwachungskameras jedoch schwer zu begründen ist.

Für Besitzer bestehender Überwachungskameras gilt die neue Regelung nicht retroaktiv. Bestehende Geräte müssen nicht nachgerüstet oder umgerüstet werden. Die Vorschriften gelten ausschließlich für Produkte, die ab dem 18. Februar 2027 neu auf den EU-Markt kommen. Interessenten sollten beim nächsten Kauf jedoch aktiv prüfen, ob der Akku im gewählten Modell tatsächlich einfach und ohne Spezialwerkzeug wechselbar ist.