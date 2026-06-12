EU-Asylreform in Kraft: Vereinheitlichung, Verschärfungen und umstrittener Solidaritätsmechanismus

Nach jahrelangen Verhandlungen ist die Reform des Gemeinsamen EU-Asylsystems in Kraft getreten. Das neue Regelwerk bringt verschärfte Asylvorschriften, ein dreistufiges Verfahren mit Screening und beschleunigten Grenzverfahren sowie einen Solidaritätsmechanismus. Während die EU-Kommission von einem Meilenstein spricht, kritisieren Experten haftähnliche Bedingungen an den Grenzen und eine zu wenig verbindliche Lastenverteilung. Österreich muss Gesetze anpassen, ist aber vorerst von Solidaritätspflichten ausgenommen.

Die lang erwartete Reform des Gemeinsamen EU-Asylsystems ( GEAS ) ist nach jahrelangen Verhandlungen am Freitag in Kraft getreten. Das neue Regelwerk vereinheitlicht und verschärft die Asylvorschriften in der Europäischen Union und führt einen EU-weiten Solidaritätsmechanismus ein.

Fachleute bewerten die Reform als gemischt: Sie sehen einige Verbesserungen und Klarstellungen, aber auch offene Fragen und Kritikpunkte. Klar ist, dass auf Behörden und Gerichte in den Mitgliedstaaten eine erhebliche zusätzliche Arbeit zukommt. EU-Migrationskommissar Magnus Brunner bezeichnete die Reform als Start für eine entschlossene, aber faire Asylpolitik und als wichtigen Teil der großen europäischen Migrationswende. Innenminister Gerhard Karner sprach von einem Meilenstein, aber keiner Wundertüte.

Das Paket aus einer Richtlinie und neun Verordnungen soll Probleme lösen, die sich während der großen Fluchtbewegungen 2015 und 2016 gezeigt hatten. Ziele sind eine Entlastung der nationalen Asylsysteme, eine Verringerung der Sekundärmigration innerhalb der EU und eine abschreckende Wirkung. Das Prinzip des Dublin-Systems, wonach das Land der ersten Einreise zuständig ist, bleibt jedoch grundsätzlich erhalten. Kernstück ist ein beschleunigtes Screening an den EU-Außengrenzen oder bei der Aufgreifung im Hoheitsgebiet.

Innerhalb weniger Tage erfolgen Identitätsfeststellung, Gesundheitscheck und die Erkennung besonderer Bedürfnisse. Biometrische Daten werden in EURODAC erfasst. Auf Basis dieses Screenings erfolgt die Zuteilung in eines von drei Verfahren: ein reguläres Asylverfahren, ein Grenzverfahren oder ein beschleunigtes Verfahren. Die Zuteilung hängt maßgeblich von der Anerkennungsquote des Herkunftslands ab (über 20 Prozent für reguläres Verfahren) sowie von Kriterien wie falschen Identitätsangaben oder Sicherheitsrisiken.

Das Grenzverfahren an der Außengrenze ist auf maximal zwölf, in Ausnahmefällen 16 Wochen begrenzt. Während dieser Zeit gelten Betroffene rechtlich als nicht eingereist. Kritiker warnen vor haftähnlichen Bedingungen in den Grenzzentren, eingeschränktem Zugang zu Rechtsbeistand und der Gefahr von Rückstaus bei hohem Andrang. Der neue Solidaritätsmechanismus soll die Lasten gerechter verteilen.

Mitgliedsländer können sich aussuchen, ob sie durch Aufnahme von Geflüchteten, Geldzahlungen oder Personalentsendung unterstützen. Österreich ist derzeit von den Solidaritätspflichten befreit. Experten wie Lukas Gahleitner-Gertz von der Asylkoordination bezeichnen das als Solidarität à la carte und sehen keinen Paradigmenwechsel, sondern eine Vertiefung des bestehenden Systems. Migrationsexperte Gerald Knaus spricht von einem politischen Bluff, da bereits frühere Geldtransfers an Grenzstaaten wie Griechenland keine Rückkehr von weiterziehenden Menschen bewirkt hätten. In Österreich selbst werden durch die Reform zahlreiche gesetzliche Anpassungen notwendig





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