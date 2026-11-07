EU-Asylpakt: Brunner lobt Österreich und kündigt Entlastung bei Solidaritätspflicht an

Migrationskommissar Paolo Brunner bestätigt positive Effekte des EU-Asylpakts. Österreich erhält aufgrund der Rückkehrerquote Entlastung von der Solidaritätspflicht bis 2027.

Migrationskommissar Paolo Brunner hat die Wirksamkeit des neu eingeführten europäischen Asylpakts beteuert und dabei spezifisch die Leistungen Österreich s gewürdigt. Obwohl die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) in politischen Kreisen nicht auf einhellige Zustimmung stieß, verteidigt der EU-Kommissar nachdrücklich den eingeschlagenen Kurs. Er verwies dabei auf aktuelle Daten, die einen Rückgang illegaler Migration und fewer gestellter Asylanträge belegen, was er als klare Bestätigung der großen Asylreform interpretiert.

Positiven Entwicklung der Migrationszahlen bestätigt

Brunner unterstrich bei der Präsentation des Migrationsberichts am Freitag, dass die europäische Migrationswende bereits erste greifbare Effekte entfalte. Er hob hervor, dass nicht nur die Antragszahlen sinken, sondern gleichzeitig die Zahl der Rückkehren in die Heimatländer signifikant ansteigt. Diese positive Entwicklung sei in ganz Europa sichtbar, wobei der Kommissar explizit die niedrigen Zahlen in Schweden, Dänemark und Österreich als Beleg für den Erfolg der Strategie nannte. Besonders bemerkenswert sei, dass Österreich zum ersten Mal in der Statistik mehr Rückkehrer verzeichnet, als Asylanträge gestellt wurden.

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Österreich von Solidaritätspflicht entlastet

Als direkte Konsequenz aus dieser positiven Entwicklung soll Österreich von der sogenannten EU-Solidaritätspflicht ausgenommen werden. Brunner lobte den heimischen Beitrag zur EU-Migrationspolitik, indem betont wurde, dass das Land in der Vergangenheit bei der Sekundärmigration sehr viel Verantwortung übernommen habe. Aufgrund dieser historischen Leistung und der aktuellen Lage kann sich Österreich nun zusätzliche finanzielle Beiträge oder die Übernahme weiterer Asylwerber ersparen. Diese Entlastung gilt als direkte Anerkennung der erfolgreichen nationalen Migrationspolitik durch die EU-Kommission.

Regelungen zur Verteilung und finanziellen Unterstützung

Hinter der Solidaritätspflicht steht das Konzept, dass Personen aus besonders stark belasteten EU-Ländern auf andere Mitgliedstaaten verteilt werden können. Alternativ besteht die Option, dass die Staaten finanzielle Unterstützung leisten oder Sachleistungen bereitstellen, um die Belastung auszugleichen. Die EU-Kommission hat in ihrer Analyse festgestellt, dass Österreich neben Bulgarien, Tschechien, Estland, Kroatien und Polen zu jenen Ländern gehört, die in den vergangenen fünf Jahren mit einer erheblichen Migrationssituation konfrontiert waren. Diese Einstufung war ursprünglich Grundlage für die Verpflichtungen, die nun teilweise aufgehoben werden.

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Kritik und politische Debatten um den Asylpakt

Trotz der offiziellen Zustimmung und der lobenden Worte seitens Brunner ist der europäische Asylpakt nicht überall unumstritten. Bereits bei der Ankündigung der Reform hatten nicht alle politischen Fraktionen diese Hoffnung geteilt. Kritiker warnten vor allem vor einer möglichen Aushöhlung des individuellen Schutzes von Asylsuchenden und betonte den Verlust nationaler Souveränität. Diese Bedenken standen im Kontrast zu der Hoffnung vieler Beobachter, dass die Harmonisierung der Asylverfahren zu mehr Stabilität und Fairness im europäischen Migrationsmanagement führen würde.

Weitere Schritte und der Innenministerrat im Dezember

Die formale Einbeziehung der Entlastung für Österreich und die anderen genannten Länder steht noch aus. Laut den Vorgaben der EU-Kommission können diese Staaten beim nächsten EU-Innenministerrat im Dezember offiziell beantragen, ihre Beiträge zum Solidaritätspool für das Jahr 2027 zu reduzieren oder sogar vollständig auszusetzen. Dieser Schritt wird als wichtige institutionelle Bestätigung der aktuellen Migrationsdaten gewertet. Die Entscheidung im Dezember wird darüber entscheiden, wie sich die finanziellen und personellen Lasten in der EU künftig verteilen werden.