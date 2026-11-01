Etymologie von Schachbegriffen: Patt, Matt und Remis im Kontext

Die Herkunft der Begriffe Patt, Matt und Remis aus Schach und Fußball erklärt. Arabische, lateinische und französische Wurzeln sowie österreichische Sprachvarianten werden analysiert.

Die Bedeutung von Begriffen wie Patt, Matt und Remis geht weit über ihre Verwendung in Spielen hinaus. Diese Ausdrücke haben tiefe historische Wurzeln, die sich in verschiedenen Sprachen und Kulturen wiederfinden. Ihre Entstehung zeigt, wie sehr Sprache von historischen Ereignissen und internationalen Einflüssen geprägt ist.

Arabisch und Latein: Ursprünge der Begriffe

Der Begriff Patt ist im Schach für ein Unentschieden bekannt, bei dem kein Spieler gewinnt, aber der König nicht geschlagen wird. Möglicherweise kommt das Wort über das französische pat vom italienischen patta, was Gleichsein oder Unentschiedensein bedeutet. Diese italienische Form leitet sich wohl über Umwege vom lateinischen pactum ab, das Vertrag heißt. Patt hat im Schach den besonderen Witz, dass ein eindeutiger Sieg, bei dem man den König schlägt, sich darauf reimt.

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Genau, Matt - das kommt übrigens vom arabischen mata, also gestorben. Das Wort, das über den Umweg romanischer Sprachen ins Deutsche gekommen ist, wird auch für kraftlos und schwach verwendet. Wenn Ihnen jemand erzählt, dass er sich matt fühlt, müssen Sie also nicht gleich kondolieren! Diese linguistische Entwicklung zeigt, wie Begriffe ihre ursprüngliche Bedeutung verlieren und neue Konnotationen erhalten können, ohne ihre historische Wurzeln vollständig zu verbergen.

Remis: Französischer Ursprung und Bedeutung

Statt Patt wird für ein Unentschieden aber auch gern ein anderer Begriff verwendet, nämlich Remis. Das klingt ein bisschen französisch - Kunststück, genau von dort kommt es nämlich. Er kommt vom Verb remettre, was so viel wie zurückstellen bedeutet. Remis bedeutet also zurückgestellt. Dieser Begriff wird häufig in verschiedenen Kontexten verwendet, um eine Situation zu beschreiben, in der keine endgültige Entscheidung getroffen wurde.

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Straßenbahnfreunde werden dabei an die Remise denken, wo die Straßenbahn nach Dienstschluss abgestellt wird. Aber was hat das mit einem Unentschieden zu tun? Nun, man muss, da es keine Entscheidung gab, alles wieder zurückstellen und von vorn beginnen, als ob es nicht stattgefunden hätte. Diese Verbindung zwischen dem sprachlichen Konzept des Zurückstellens und der physischen Abstellung von Fahrzeugen zeigt, wie Sprache alltägliche Erfahrungen widerspiegelt und in verschiedenen Bereichen wiederverwendet wird.

Fußball und Wiener Umgangssprache: Das X als Symbol

In Österreich kennt man aber noch eine weitere Variante, wie man ein Unentschieden benennen kann - und man braucht dafür nur einen einzigen Buchstaben, nämlich ein X. Speziell im Fußball ist diese Ausdrucksweise weitverbreitet - dahinter steckt das Gewinnspiel Toto, bei dem man neben 1 für Heimsieg und 2 für Sieg der Auswärtsmannschaft eben auch X für ein Unentschieden tippen kann. Diese vereinfachte Darstellung von Ergebnissen hat sich in der Sportberichterstattung und im öffentlichen Diskurs etabliert.

In Wien sagt man freilich nicht einfach X, sondern verniedlicht es zum X-erl. Womit wir wieder bei der Wahl angekommen sind, denn sein X-erl machen steht auch dafür, auf dem Stimmzettel eine Partei anzukreuzen. Kein Wunder eigentlich, dass am Ende so oft ein Patt herauskommt… Die sprachliche Vielfalt in Österreich zeigt, wie lokale Dialekte und Slang den allgemeinen Sprachgebrauch bereichern und dabei oft humorvolle oder ironische Akzente setzen.

Sprachliche Vielfalt und kulturelle Einflüsse

Die Analyse der Begriffe Patt, Matt und Remis offenbart die komplexe Geschichte der Sprache und ihre Fähigkeit, sich über Grenzen hinweg zu entwickeln. Jeder dieser Begriffe hat eine eigene Reise durch verschiedene Kulturen und Sprachen hinter sich, was ihre heutige Bedeutung prägt. Solche linguistischen Studien helfen uns, nicht nur die Herkunft von Wörtern zu verstehen, sondern auch die kulturellen und historischen Kontexte, in denen sie entstanden sind.

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Die Tatsache, dass diese Begriffe in unterschiedlichen Kontexten wie Schach, Fußball und politischer Beteiligung verwendet werden, unterstreicht ihre universelle Relevanz. Sie dienen als Beispiele dafür, wie Sprache flexibel ist und sich an neue Situationen anpasst, während sie gleichzeitig ihre historischen Wurzeln bewahrt. Durch das Verständnis dieser Etymologie können wir die sprachlichen Nuancen besser schätzen, die unseren alltäglichen Diskurs bereichern und die Art und Weise, wie wir über Spiele, Wettkämpfe und politische Entscheidungen sprechen, prägen.

Die Verbindung zwischen Schach und politischer Terminologie, wie sie im letzten Abschnitt angedeutet wird, zeigt auch, wie metaphorische Sprache verwendet wird, um komplexe soziale Phänomene zu beschreiben. Indem wir diese Zusammenhänge erkennen, gewinnen wir ein tieferes Verständnis für die Macht der Sprache, Wirklichkeiten zu konstruieren und zu interpretieren. Die Untersuchung solcher sprachlicher Phänomene ist daher nicht nur für Linguisten von Interesse, sondern für jeden, der die feinen Abstufungen des menschlichen Ausdrucks verstehen möchte.