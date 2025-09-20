Estland beantragt NATO-Konsultationen nach russischer Luftraumverletzung

Nach wiederholten Verletzungen des NATO-Luftraums durch Russland beantragt Estland Konsultationen nach Artikel 4 des NATO-Vertrags. Der Vorfall ereignete sich über der Insel Vaindloo im Finnischen Meerbusen und wird von NATO-Partnern scharf verurteilt.

Nach der dritten Verletzung des NATO -Luftraums durch Russland innerhalb weniger Tage hat Estland angekündigt, Konsultationen gemäß Artikel 4 des NATO -Vertrags zu beantragen. Dieser Schritt erfolgt, nachdem russische Kampfjets über der estnischen Insel Vaindloo im Finnischen Meerbusen gesichtet wurden.

Die Entscheidung der estnischen Regierung, Konsultationen zu beantragen, spiegelt die wachsende Besorgnis über das Verhalten Russlands wider und unterstreicht die Bedeutung der kollektiven Verteidigung innerhalb des Bündnisses. Estlands Verbündete in der NATO haben die erneute Verletzung des Luftraums durch Russland scharf verurteilt und ihre volle Solidarität mit Estland bekundet. Die NATO-Partner betonen die Notwendigkeit, die territoriale Integrität ihrer Mitglieder zu schützen und das russische Verhalten in der Region zu beobachten.\Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die MiG-31-Kampfflugzeuge hätten einen 'planmäßigen Flug' absolviert und dabei die internationalen Luftraumvorschriften strikt eingehalten. Die Route führte von Karelien in die Region Kaliningrad, welche von NATO-Staaten umgeben ist. Moskau beteuert, dass die Flugzeuge nicht von ihrer festgelegten Strecke abgewichen seien und den estnischen Luftraum nicht berührt hätten, sondern sich über 'neutralen Gewässern' in der Ostsee, mehr als drei Kilometer von der Insel Vaindloo entfernt, befunden hätten. Estland widerspricht diesen Darstellungen und betont, dass die russischen Flugzeuge den estnischen Luftraum verletzt hätten. Der estnische Außenminister Margus Tsahkna bezeichnete den Vorfall als 'beispiellos dreist'. Die estnische Armee gab bekannt, dass zum Zeitpunkt der Luftraumverletzung keine Funkverbindung zur estnischen Flugsicherung bestanden habe und die Transponder der russischen Flugzeuge abgeschaltet waren. F-35-Kampfjets der italienischen Luftwaffe, die im Rahmen der NATO-Luftraumüberwachung über Estland eingesetzt sind, fingen die russischen Maschinen ab. Diese Reaktion verdeutlicht die Bereitschaft der NATO, auf potenzielle Bedrohungen zu reagieren und die Sicherheit ihrer Mitgliedsstaaten zu gewährleisten. NATO-Generalsekretär Mark Rutte betonte, dass die NATO 'rasch und entschieden' auf die russische Luftraumverletzung reagiert habe.\Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Zwischenfällen ein, die das angespannte Verhältnis zwischen Russland und der NATO widerspiegeln. In den vergangenen Monaten gab es mehrere Verletzungen des Luftraums durch russische Flugzeuge und Drohnen in der Region. Neben dem Vorfall über der Insel Vaindloo wurden bereits zuvor russische Luftfahrzeuge am 13. Mai, 22. Juni und am 7. September im estnischen Luftraum registriert. Im September flog ein russischer Mi-8-Hubschrauber ebenfalls nahe Vaindloo in estnisches Gebiet, auch dieser Helikopter hatte seinen Transponder ausgeschaltet und keinen Flugplan übermittelt. Zusätzlich wurden russische Drohnen im Luftraum von Polen und Rumänien gesichtet, wobei über Polen sogar rund 20 Drohnen eindrangen. Die Europäische Union reagiert auf diese Eskalation mit weiteren Sanktionen gegen Russland, darunter ein Verbot des Imports von russischem Flüssiggas ab Januar 2027 sowie die Sanktionierung weiterer Schiffe der sogenannten russischen Schattenflotte. Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, die sowohl EU- als auch NATO-Mitglieder sind und die Ukraine im Kampf gegen Russland unterstützen, sehen sich in dieser angespannten Situation besonders gefährdet. Polen meldete unterdessen einen weiteren Vorfall mit zwei russischen Kampfjets, die im Tiefflug über der polnischen Erdöl-Förderplattform Petrobaltic in der Ostsee geflogen seien und die Sicherheitszone verletzt hätten





