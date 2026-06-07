Essstörungen im Fokus: Hilfsangebote, Früherkennung und gesellschaftliche Faktoren

Gabriele H., Beraterin einer kostenfreien Hotline, erklärt die vielfältigen Ursachen von Essstörungen, die wachsende Betroffenheit von Kindern und Männern und gibt Praxis‑Tipps für Angehörige. Zudem wird das zunehmende Auftreten von ARFID und der Einfluss sozialer Medien thematisiert.

In den letzten Jahren hat das Phänomen der Essstörungen nicht nur an Sichtbarkeit gewonnen, sondern auch an Komplexität. Gabriele H., erfahrene Beraterin einer kostenfreien Hotline für Betroffene und deren Angehörige, schildert eindringlich, wie breit das Spektrum dieser Erkrankungen ist.

Während manche Eltern beim Aufräumen des Zimmers ihrer Tochter plötzlich versteckte Essensreste entdecken, melden andere Frauen, dass ihr Partner heimlich Nahrung hortet. Solche Beobachtungen sind häufig der erste Hinweis darauf, dass ein problematisches Essverhalten bereits zu einer ausgewachsenen Störung avanciert ist. Laut der Hotline ist das Verhältnis von Hilfesuchenden etwa 50:50, wobei Frauen mit rund zwei Dritteln der Anrufe dominieren, während Männer zunehmend betroffen sind.

Bemerkenswert ist zudem die Verschiebung des betroffenen Alters: Immer mehr Mädchen zeigen bereits im Alter von zehn bis zwölf Jahren Anzeichen einer Essstörung, ein Trend, der auf wachsende psychische Belastungen und den Druck sozialer Medien zurückgeführt wird. Essstörungen entstehen häufig aus einer Kombination mehrerer Faktoren. Traumatische Erlebnisse, anhaltender Stress im Freundeskreis oder zu Hause, ein geringes Selbstwertgefühl sowie der gesellschaftliche Zwang, dem Ideal eines schlanken Körpers zu entsprechen, können das Essverhalten nachhaltig beeinflussen.

"Das Essen ist etwas, das man kontrollieren kann", erklärt Gabriele H. und betont, dass diese vermeintliche Kontrolle schnell zu einem krankhaften Muster werden kann. Der Übergang vom gelegentlichen Diäten zu einer ernsthaften Störung ist dabei besonders schmal. Bei Jugendlichen lässt sich dieser Wandel oft leichter erkennen, da sich ihr Sozialverhalten verändert: Rückzug, vermehrte Isolation und ein allgemeines Desinteresse an Aktivitäten, die einst Freude bereitet haben.

Angehörige sollten bei Verdacht sensibel, aber bestimmt reagieren und Ich‑Botschaften nutzen, etwa: "Ich mache mir Sorgen um dich" oder "Ich habe das Gefühl, es geht dir nicht gut". Die Anerkennung der eigenen Erkrankung stellt für viele Betroffene eine Hürde dar. Scham, Angst vor Stigmatisierung und die Komplexität individueller Krankheitsverläufe erschweren das offene Gespräch. Die Hotline setzt daher zunächst auf ein vertrauensvolles Erstgespräch, um Betroffene zu stabilisieren und ihnen den Zugang zu spezialisierten Fachkräften zu ermöglichen.

Je früher die Krankheit erkannt wird, desto einfacher kann sie behandelt werden. Neben den bekannten Formen Anorexie, Bulimie und Binge‑Eating gewinnt das Krankheitsbild ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder) immer mehr an Bedeutung. Hierbei wird die Nahrungsaufnahme aufgrund von Sensorik‑ oder Angstproblemen stark eingeschränkt. Gabriele H. weist zudem darauf hin, dass die sozialen Medien eine zweischneidige Rolle spielen: Während sie früher Werbeanzeigen und Magazine dominierten, bestimmen heute ständig präsente Bilder von Idealmaßen und Ernährungs‑Trends das Bewusstsein Jugendlicher.

Diese permanente Konfrontation trägt dazu bei, dass Essstörungen nicht nur bekannter, sondern auch verbreiteter werden





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