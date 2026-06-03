Essstörung durch Tiktok: Marie erzählt ihre Geschichte

Eine 13-jährige Jugendliche namens Marie gibt an, dass Tiktok der Auslöser für ihre Essstörung war. Sie erzählt ihre Geschichte in der 'Dok1' und berichtet von ihrem Sinneswandel nach einer stationären Behandlung. Marie und andere Jugendliche haben beim ORF-Handyexperiment mitgemacht und drei Wochen auf ihr Smartphone verzichtet. Das Experiment hat gezeigt, dass die Jugendlichen weniger psychische Probleme und Schlafstörungen hatten und ihr Wohlbefinden stieg.

Marie , eine 13-jährige Jugendliche, hat aufgrund einer Essstörung eine stationäre Behandlung benötigt. Sie gibt an, dass Tiktok der Auslöser für ihre Erkrankung war.

'Ich habe mich viel mit anderen Mädchen verglichen', sagt Marie in der 'Dok1'. Sie hungerte immer öfter und trainierte immer mehr, bis sie schließlich in der Klinik landete. Dort begann sie, ihre Einstellung zu ändern.

'Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken und mir gedacht, wie dumm das war', sagt sie. 'Influencer zeigen nicht das echte Leben. ' Marie entscheidet sich, beim ORF-Handyexperiment mitzumachen und drei Wochen auf ihr Smartphone zu verzichten - wie 72.000 andere Jugendliche. In der 'Dok1' mit Lisa Gadenstätter erzählen sie, wie gut ihnen die Pause getan hat.

Ein Junge hat sogar ein Lied komponiert.

'Ich bin viel mehr draußen, früher war ich meistens drinnen', sagt ein Mädchen. Eine andere Jugendliche erzählt, dass sie wieder mehr mit ihren Eltern spricht. Diese Eindrücke sind auch wissenschaftlich messbar. Psychologe Oliver Scheibenbogen vom Anton-Proksch-Institut hat das Experiment begleitet.

Die Auswertung tausender Fragebögen zeigte: Die Jugendlichen hatten weniger psychische Probleme, weniger Schlafstörungen und ihr Wohlbefinden stieg. In der 'Dok1' wird klar, wie schädlich Tiktok, Instagram und Co sein können





falter_at / 🏆 10. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Essstörung Tiktok Marie Dok1 ORF-Handyexperiment Psychische Probleme Schlafstörungen Wohlbefinden

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der Superstar im Iran: Christopher Knetts GeschichteChristopher Knett, ein österreichischer Fußballtorwart, hat in den letzten fünf Jahren im Iran gespielt und wurde dort zu einem Superstar. Doch seine Erfahrungen dort haben ihn gelehrt, dass die Diktatur kein guter Ort ist, um ans große Geld zu kommen.

Read more »

Dahab Döner: Vom viralen TikTok-Hit zum dritten Standort in WienDer Dönerladen Dahab Döner in Wien erfreut sich dank Social Media und einem besonderen Ofen-Döner großer Beliebtheit. Nach zwei erfolgreichen Standorten eröffnete nun die dritte Filiale, getragen von einer familygeführtem Konzept und handwerklicher Qualität.

Read more »

Leonor schreibt mit Fallschirmsprung Geschichte!Spaniens Thronfolgerin Leonor hat sich bei ihrer militärischen Ausbildung wohl schon längst den Titel der toughen Prinzessin verdient. Doch jetzt ...

Read more »

Ex-Guantanamo-Häftlinge in Graz: „Wir vermenschlichen die Geschichte“In Graz hat sich ein Forschungsschwerpunkt zum gesellschaftlichen Umgang mit Gefängnissen und Lagern und damit verbundenen Biografien etabliert. Damit wird auch die Widerstandskraft der Demokratie...

Read more »