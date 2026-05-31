Eskalation vor Abschiebezentrum in New Jersey: Proteste gegen Trumps Migrationspolitik

Heftige Zusammenstöße und Vorwürfe unmenschlicher Bedingungen an der Delaney Hall in New Jersey verschärfen den politischen Streit über den harten Migrationskurs von Präsident Trump.

Im US-Bundesstaat New Jersey ist die Lage vor einem staatlichen Abschiebezentrum dramatisch eskaliert. Seit nunmehr einer Woche versammeln sich zahlreiche Demonstranten vor der sogenannten Delaney Hall in einem Industriegebiet der Stadt Newark, um gegen den kompromisslosen Migration skurs von Präsident Donald Trump zu protestieren.

Die Stimmung vor Ort ist hochgeladen, wobei es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den Aktivisten und den Beamten der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE kommt. Die Protestierenden, oft mit Atemmasken geschützt und mit Schildern bewaffnet, nutzen Gesänge und lautstarke Schlachtrufe, um ihre Ablehnung gegenüber den Sicherheitskräften zum Ausdruck zu bringen. Berichten zufolge reagierten die Beamten der ICE bereits mehrfach mit dem Einsatz von Schlagstöcken sowie Pfefferspray, um die Menge in Schach zu halten.

Die Spannungen werden durch die physische Absperrung des Geländes noch unterstrichen, da das Heimatschutzministerium inzwischen massive Betonbarrikaden errichtet hat, um den Zugang zum Zentrum zu erschweren. Ein zentraler Punkt der Auseinandersetzung sind die erschreckenden Berichte über die Zustände im Inneren der Einrichtung, welche von dem privaten Unternehmen Geo Group betrieben wird. Aktivisten, Menschenrechtsgruppen und Vertreter der Demokratischen Partei fordern die sofortige Schließung der Delaney Hall, da sie von menschenunwürdigen Bedingungen sprechen.

In der Diskussion stehen insbesondere die mangelhafte medizinische Versorgung sowie eine unzureichende Ernährung, wobei sogar von wurmbefallenen Speisen die Rede ist. Zwei demokratische Kongressabgeordnete aus New Jersey, die die Anlage kürzlich besuchten, bestätigten einen desolaten Zustand: Sie berichteten von verschmutzten sanitären Anlagen, einem herrschenden Klima der Misshandlung durch das Aufsichtspersonal und einer gesundheitlichen Vernachlässigung der Insassen. Angehörige der Inhaftierten äußerten in ihrer Verzweiflung, dass die Menschen dort wie Tiere behandelt würden. Diese Vorwürfe haben zu einem regelrechten Informationskrieg geführt.

Während Anwälte und Betroffene von einem Hungerstreik innerhalb der Mauern berichten, weist das Heimatschutzministerium diese Behauptungen als reine Falschmeldungen zurück. US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin unterstrich die Härte des Systems mit der Aussage, dass ein Abschiebegefängnis kein Holiday Inn sei. Präsident Trump wiederum versuchte, die Glaubwürdigkeit der Proteste zu untergraben, indem er behauptete, die Demonstranten würden für ihre Teilnahme bezahlt. Die Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) warnt eindringlich vor den systematischen Missständen, die die Einrichtung seit ihrer Eröffnung plagen.

Laut ACLU seien die Inhaftierten in der Delaney Hall einer brutalen und unmenschlichen Behandlung ausgesetzt. Die Historie der Anlage ist bereits von Unruhen gezeichnet; so kam es bereits im Juni 2025 zu Aufständen aufgrund der katastrophalen Lebensumstände, bei denen vier Männer die Flucht aus dem Gefängnis gelang. Die statistischen Daten der ACLU zeichnen ein düsteres Bild der ICE-Gewahrsame insgesamt, wonach im Durchschnitt alle sechs Tage ein Mensch in diesen Einrichtungen stirbt.

Ende August 2025 waren rund 890 Personen in der Delaney Hall untergebracht, wobei die Kapazität bei etwa 1000 Plätzen liegt. Aktuelle Medienberichte im Zusammenhang mit dem Hungerstreik sprechen jedoch von etwa 300 betroffenen Insassen. Diese lokalen Ereignisse spiegeln den übergeordneten politischen Willen von Präsident Trump wider, die Migration zu einem Kernpunkt seiner zweiten Amtszeit zu machen. Er definiert Ausländer ohne gültige Aufenthaltserlaubnis explizit als Bedrohung für die nationale Sicherheit.

Die Auswirkungen dieser Politik zeigen sich in den Zahlen der Migrationsbehörde: Während im Monat vor seinem Amtsantritt noch zwischen 30.000 und 40.000 Menschen in Abschiebezentren festgehalten wurden, stieg diese Zahl bis Ende März auf etwa 62.000 an. Dieser Trend verdeutlicht die Verschärfung der Maßnahmen, die nun im Vorfeld der wichtigen Zwischenwahlen im Herbst zu einem emotionalen und politischen Zündstoff in den USA geworden sind





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