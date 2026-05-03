Eskalation im Libanon: Israelische Angriffe und Plünderungsvorwürfe überschatten Waffenruhe

Trotz einer vereinbarten Feuerpause setzt die israelische Armee ihre Operationen gegen die Hisbollah im Libanon fort. Gleichzeitig gibt es Berichte über Plünderungen durch israelische Soldaten und die Beschädigung religiöser Stätten, was die fragile Situation weiter verschärft.

Die israelische Armee setzt ihre Operationen gegen die Hisbollah im Libanon fort, trotz einer seit dem 17. April geltenden Feuerpause, die von US-Präsident Donald Trump verkündet wurde.

Die Begründung für die militärischen Aktionen liegt in angeblichen Verstößen der Hisbollah gegen das Waffenstillstandsabkommen. Gleichzeitig mehren sich Berichte über Plünderungen durch israelische Soldaten im Libanon, die für erhebliche Besorgnis sorgen. Die Armee hat neue Evakuierungsaufforderungen für Ortschaften im Süden des Libanon erlassen, wobei die Bewohner aufgefordert werden, ihre Häuser zu verlassen und sich in sicherere Gebiete zurückzuziehen. Die Hisbollah ihrerseits setzt ihre Angriffe auf Israel fort und lehnt sowohl die Waffenruhe als auch direkte Gespräche mit Israel ab.

Ein besonders besorgniserregender Vorfall ereignete sich im Dorf Yaroun, wo bei einem israelischen Einsatz gegen die Hisbollah ein Gebäude auf einem religiösen Gelände, einem Kloster der Salvatorianerinnen, beschädigt wurde. Israel argumentiert, dass von diesem Gelände aus Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert wurden und dass es keine eindeutigen Anzeichen für eine religiöse Nutzung gab. Die französische Hilfsorganisation L'Oeuvre d'Orient verurteilte die Zerstörung als vorsätzlichen Akt und kritisierte den systematischen Abriss von Häusern, der die Rückkehr der Zivilbevölkerung verhindern soll.

Das israelische Außenministerium wies die Vorwürfe zurück und behauptete, das Gebäude sei unversehrt. Ungeachtet einer scharfen Warnung des israelischen Generalstabschefs Eyal Zamir gegen Plünderungen durch Soldaten, gibt es Medienberichte über Schwierigkeiten, diese zu stoppen. Reservisten berichten von Fällen, in denen Waffen, Souvenirs, Schmuck und andere Gegenstände aus Häusern und Geschäften im Libanon gestohlen wurden. Zamir hatte angeordnet, solche Vorfälle zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen.

Die Hisbollah, die die Zerstörung Israels anstrebt, bleibt weiterhin ein zentraler Akteur in der Region und hat den Libanon bereits Anfang März in den Konflikt mit dem Iran hineingezogen, nachdem der oberste iranische Führer getötet wurde. Die Situation bleibt angespannt und birgt die Gefahr einer weiteren Eskalation





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