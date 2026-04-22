Eskalation im Iran-Konflikt: Trump verlängert Waffenruhe, behält Blockade bei

US-Präsident Trump verlängerte die Waffenruhe im Konflikt mit dem Iran, hält aber an der Blockade der Straße von Hormus fest. Teheran reagierte mit Angriffen auf Handelsschiffe, während die EU Maßnahmen zur Bewältigung der Energiekrise vorschlägt.

Die jüngste Entscheidung des US-Präsidenten Donald Trump im Konflikt mit dem Iran hat am Mittwoch keine Deeskalation bewirkt. Trump verkündete zwar eine Verlängerung der Waffenruhe , behielt jedoch die Blockade der Straße von Hormus bei.

Teheran betrachtet dies als einen aggressiven Akt und reagierte mit Angriffen und der Beschlagnahme von Handelsschiffen. Die Europäische Union schlug gleichzeitig Lösungsansätze für die durch den Konflikt ausgelöste Energiekrise vor. Das iranische Staatsfernsehen berichtete am Mittwoch, dass die iranische Revolutionsgarde zwei Schiffe angegriffen und beschlagnahmt habe. Es handelte sich um die unter panamaischer Flagge fahrende „MSC Francesca“ und die „Epaminodes“ unter der Flagge Liberias.

Der Kapitän der „Epaminodes“ meldete einen Vorfall nordöstlich von Oman, bei dem ein Schnellboot der Revolutionsgarde das Schiff mit Schüssen und Granaten attackiert habe. Vor dem Angriff gab es keinen Funkkontakt, und dem Frachter war zunächst die Durchfahrt durch die Straße von Hormus gestattet worden. Auch die britische Seefahrtsbehörde UKMTO berichtete von Angriffen auf Containerschiffe. In Sicherheitskreisen wurde zudem von einem dritten angegriffenen Frachter gesprochen.

In allen drei Fällen sollen die Besatzungsmitglieder in Sicherheit gebracht worden sein. Trump hatte am Dienstag kurz vor Ablauf der Waffenruhe deren Verlängerung angekündigt, doch die US-Seeblockade soll fortgesetzt werden. Die USA reagierten mit dieser Blockade auf die iranische Blockade, die seit Wochen kaum Schiffe durch die Meerenge lässt. Der Iran reagierte entschieden auf Trumps Entscheidung.

Die Verlängerung der Waffenruhe wurde als Täuschungsmanöver bezeichnet, um Zeit für einen Überraschungsangriff zu gewinnen. Teheran betrachtet die US-Seeblockade der Straße von Hormus als einen kriegerischen Akt, der mit Bombardierungen gleichzusetzen sei und militärisch beantwortet werden müsse. Im Notfall drohte der Iran mit dem gewaltsamen Durchbrechen der Blockade. Die USA argumentieren, dass sie mit der Blockade die Haupteinnahmequellen des iranischen Regimes treffen wollen.

Nach Trumps Kursänderung ist die weitere Entwicklung erneut ungewiss. Er gab keine Auskunft darüber, wie lange die Waffenruhe gelten soll und ob sich auch Israel daran halten wird. Bisher konnten sich Washington und Teheran auch nicht auf eine weitere Verhandlungsrunde einigen, da zahlreiche Streitpunkte ungelöst blieben. Pakistan und regionale Staaten wie Katar und die Türkei drängten die iranische Führung zu einer Rückkehr an den Verhandlungstisch mit den USA.

Teheran betonte jedoch mehrfach, dass Verhandlungen mit den USA sinnlos seien, nachdem der Iran bereits zweimal während diplomatischer Prozesse angegriffen worden sei. Je länger der Konflikt andauert, desto gravierender werden die wirtschaftlichen Folgen für weite Teile der Welt. Am Mittwoch stieg der Preis für die Nordsee-Sorte Brent um knapp zwei Prozent auf bis zu 100,39 Dollar (rund 85 Euro) je Barrel. Die EU forderte eine schnellere Abkehr von importierten Brennstoffen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte, dass der Übergang zu heimischen, sauberen Energien beschleunigt werden müsse, bei der Präsentation eines Strategiepapiers für einen Weg aus der Energiekrise. Als kurzfristige Maßnahmen gegen die Preissteigerungen schlägt die Brüsseler Behörde Energiegutscheine, die Senkung von Stromsteuern und gezielte Subventionsprogramme vor. Bis zum Sommer soll ein „Aktionsplan zur Elektrifizierung“ vorgelegt werden. Die Kommission rief zudem zu enger Koordination auf, um einen Kerosinmangel zu vermeiden, durch eine neue Kraftstoffbeobachtungsstelle.

So sollen potenzielle Engpässe frühzeitig erkannt und gezielte Maßnahmen zur Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Kraftstoffverteilung ermöglicht werden, falls Notfallvorräte freigegeben werden. Die EU-Kommission appellierte außerdem an die Mitgliedsstaaten, die Wiederbefüllung unterirdischer Gasspeicher, die Freigabe von Ölreserven und eine flexible Nutzung der Befüllungsvorschriften zu koordinieren. Nationale Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von Kerosin und Diesel – einschließlich Raffineriekapazitäten – sollten eng abgestimmt werden





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