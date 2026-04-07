Eskalation im Iran: Angriffe, Drohungen und diplomatische Bemühungen

Die Lage im Iran spitzt sich zu. Nach US-Drohungen und einem Ultimatum kommt es zu Angriffen auf Infrastruktur und militärische Ziele. Israel bekennt sich zu Angriffen, während Pakistan eine Verlängerung des Ultimatums anstrebt.

Bereits kurz vor Ablauf eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an Teheran sind am Dienstag im Iran zahlreiche Verkehrswege und die Ölindustrie bombardiert worden. Der Iran meldete landesweite Angriffe auf seine Verkehrsinfrastruktur. Am Dienstagabend drängte Pakistan Trump zu einem zweiwöchigen Aufschub. Nahe der Provinzhauptstadt Ghom südlich von Teheran wurde nach Behördenangaben eine Brücke bei einem Angriff zerstört.

Bei einem Angriff auf eine Eisenbahnbrücke im zentraliranischen Kaschan wurden nach Angaben eines Behördenvertreters zwei Menschen getötet. Im Norden des Iran wurde den Behörden zufolge eine wichtige Autobahn zwischen der Großstadt Täbris und der Hauptstadt Teheran beschossen. Die Nachrichtenagentur Misan berichtete von einem Angriff auf Eisenbahnschienen in Karadsch außerhalb von Teheran. Der Iran meldete zudem Explosionen auf der für den Ölexport wichtigen Insel Charg. Laut dem US-Nachrichtenportal Axios handelte es sich um einen US-Angriff. Nach Angaben aus Teheran wurden aber keine Ölanlagen beschädigt.\Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bestätigte Angriffe auf Bahnstrecken und Brücken im Iran. Er sagte, man werde das Terrorregime in Teheran mit noch größerer Gewalt zerschlagen. Die israelische Armee erklärte auf der Plattform X, acht Brückensegmente seien aus der Luft angegriffen worden. Die iranische Revolutionsgarde würde die Infrastruktur für den Transport von Waffen und anderer militärischer Ausrüstung nutzen, die dazu diene, Terroranschläge gegen Israel und andere Länder im Nahen Osten vorzubereiten. Aus Israel wurden unterdessen erneut iranische Angriffe gemeldet. Die Luftabwehr fing nach Armeeangaben Raketenangriffe aus dem Iran ab. Das Innenministerium von Katar teilte mit, vier Menschen, darunter ein Kind, seien nach einem iranischen Raketenbeschuss verletzt wurden. Die iranischen Raketen seien abgefangen worden, es seien aber Trümmer auf ein Haus im Gebiet Muraich gefallen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten meldete das Verteidigungsministerium ebenso iranische Angriffe. Die Luftabwehr der Emirate sei aktuell mit Raketen- und Luftangriffen aus dem Iran konfrontiert, teilte das Ministerium im Onlinedienst X mit. Der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif rief Trump unterdessen am Dienstagabend (MEZ) dazu auf, sein Ultimatum an den Iran um zwei Wochen zu verlängern. Im Gegenzug bitte er die iranischen Brüder aufrichtig, als Geste des guten Willens die Straße von Hormus für den entsprechenden Zeitraum zu öffnen. Die diplomatischen Bemühungen für eine friedliche Lösung des Krieges schritten stetig voran, so Sharif auf der Plattform X.\Pakistan war zuletzt ein Vermittler zwischen den USA und dem Iran. Eine Sprecherin des Weißen Hauses sagte dem Portal Axios, Trump sei auf den Vorschlag Pakistans hingewiesen worden. Eine Antwort werde kommen. Ein ranghoher Vertreter des Iran sagte der Nachrichtenagentur Reuters, der Iran prüfe wohlwollend den Vorschlag Pakistans für eine zweiwöchige Waffenruhe. Sharif äußerte die Hoffnung, dass die diplomatischen Bemühungen in naher Zukunft zu substanziellen Ergebnissen führen könnten. Der pakistanische Regierungschef spielt eine zentrale Rolle bei den Bemühungen zur Beilegung des Iran-Krieges. Trump hatte der Führung in Teheran mit enormen Angriffen auf Brücken und Kraftwerke gedroht, sollte der Iran nicht die Straße von Hormus öffnen, durch die rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports verläuft. Kurz vor Ablauf der Frist um 20.00 Uhr US-Ostküstenzeit (Mittwoch, 2.00 Uhr MESZ) legte Trump am Dienstag nach und drohte dem Iran mit der Auslöschung seiner ganzen Zivilisation. Die iranische Revolutionsgarde reagierte auf das Ultimatum und drohte mit Angriffen außerhalb der Golfregion, sollten die USA rote Linien überschreiten. In einer Erklärung kündigte die Revolutionsgarde an, die Infrastruktur der USA und deren Partner in der Region ins Visier zu nehmen. Die Öl- und Erdgasversorgung aus der Region könnte jahrelang unterbrochen werden, hieß es weiter. Man gebe die Zurückhaltung auf. Ein iranischer Insider forderte unterdessen einen sofortigen Stopp der Angriffe und Hormus-Gebühren. Parlamentspräsident Mohammed-Bagher Ghalibaf kündigte unterdessen am Dienstag an, dass sich rund 14,4 Millionen Iraner für einen freiwilligen Kriegsdienst registriert hätten. Ghalibaf veröffentlichte die Zahl auf der Plattform X. Die Aktion trägt den Namen Leben opfern. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Im Iran leben rund 90 Millionen Menschen. Laut dem staatlichen Sender IRIB sollen die Freiwilligen im Konflikt mit den USA und Israel zusätzlich zu Revolutionsgarde und Armee eingesetzt werden





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