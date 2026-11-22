Demonstrationen in Wien endeten mit Festnahmen und Polizeieinsatz. Jugendliche streikten gegen Krieg, doch vor der Uni kam es zu Gewalt. Details zu Ursachen und Konsequenzen.

Am Freitag kam es in der österreichischen Hauptstadt zu massiven Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Eine Pro-Palästina- Demonstration eskalierte vor der Universität Wien, nachdem ein Bündnis internationaler Organisationen zu einem globalen Streik aufgerufen hatte. Die Jugendliche n und Studenten forderten ursprünglich mehr Investitionen in den Klimaschutz und die Bildung sowie weniger Geld für die militärische Aufrüstung. Diese friedliche Absicht trat jedoch in den Hintergrund, als sich die Situation am Vormittag vor dem Hauptgebäude der Universität dramatisch zuspitzte.

Ablauf der Eskalation an der Uni Wien

Die Unruhe begann bereits am Morgen, als rund 500 bis 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Schottentor versammelt waren. Viele der Anwesenden trugen Kufiyas, die sogenannten Pali-Tücher, und einige bedeckten ihr Gesicht mit Schals oder Masken. Die Organisationen Young Struggle und die sozialistische Studentenvereinigung VSStÖ hatten zu dieser Kundgebung aufgerufen, um gegen Krieg und die zunehmende Militarisierung in Europa zu protestieren. Aus den Lautsprechern dröhnte der Spruch, man sei militant und kampfbereit, während ein Lied den Widerstand gegen jeden Krieg beschwor.

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Die Polizei warnte die Gruppe wiederholt, ihre Gesichter nicht mit Masken oder Schals zu verdecken, da in Wien ein striktes Vermummungsverbot für Demonstrationen gilt. Die Aufforderungen wurden von vielen Demonstranten ignoriert, was die Spannung im weiteren Verlauf weiter anheizen sollte. Mehrere Versuche der Ordnungshüter, die Kundgebung friedlich aufzulösen, scheiterten zunächst an der Weigerung der Teilnehmenden, ihre Gesichter freizugeben. Dies führte dazu, dass die Polizei gezwungen war, direkter in den Protest einzugreifen.

Polizeieinsatz und Festnahmen

Gegen elf Uhr versuchten die Polizisten, den Eingang der Universität zu sichern und die blockierende Kundgebung aufzulösen. Bei diesem Zugriff wurden mehrere Personen von den Stufen weggetragen und festgenommen. Im Laufe des Vormittags wurden insgesamt 60 Personen wegen des Verdachts auf Widerstand gegen die Staatsgewalt sowie wegen Verwaltungsübertretungen festgehalten. Einige Demonstranten gaben nach ihrer Festnahme an, dass die Einsatzkräfte während der Räumung Schlagstöcke eingesetzt hätten.

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Die Landespolizeidirektion bestätigte auf Nachfrage die Anwendung von Zwangsmitteln. Eine Sprecherin erklärte, dass der Einsatz des Einsatzstocks unter den mindergefährlichen Waffengebrauch falle. Die Maßnahme diente laut Polizei der Sicherung des Gebäudezugangs. Die Situation beruhigte sich zwar um kurz nach elf Uhr vorübergehend, doch die Spuren der gewalttätigen Auseinandersetzung blieben sichtbar. An der Eingangsrampe setzten sich einige verbliebene Demonstratoren hin, während eine junge Frau zitterte und rote, tränende Augen von den Auswirkungen von Pfefferspray zeigte.

Antisemitische Parolen und Vorwürfe

Neben den physischen Konflikten war der inhaltliche Ton der Demonstration ebenfalls umstritten. Teilnehmerinnen und Teilnehmer skandierten antisemitische Parolen wie "From the river to the sea" oder "Intifada". Der Begriff Intifada wird im historischen Kontext oft mit konkreten gewalttätigen Aufständen gegen Israel gleichgesetzt. Einige Aktivisten äußerten die Meinung, dass Geschehnisse im Nahen Osten ein Genozid seien. Diese Rufe und Haltungen sorgten für additionalen Zündstoff und wurden von Beobachtern als provozierend gewertet.

Dies ist nicht das erste Mal, dass es an diesem Ort zu größeren Störungen kam. Im Oktober 2025 hatten bereits einige Aktivisten die Zugänge zur Hauptuni blockiert und so den Universitätsbetrieb gestört. Die wiederholten Vorfälle vor der Universität zeigen, dass die Spannungen zwischen verschiedenen politischen Lager und den Ordnungskräften in Wien nach wie vor hoch sind. Die friedliche Großdemonstration am Westbahnhof am Nachmittag verlief hingegen ohne größere Vorfälle.

Kontext des globalen Protesttages

Der Freitag war Teil eines internationalen Aktionstags, bei dem Demonstrationen in zahlreichen Ländern stattfanden. Das Motto lautete "Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege". Die Kernforderung war eine Umverteilung von Staatsgeldern weg von Rüstungsprojekten hin zu sozialen und ökologischen Aufgaben. In Wien trafen sich am Freitagnachmittag Tausende Schülerinnen und Studierende am Westbahnhof, um diesen Aufruf friedlich zu unterstützen. Diese Veranstaltung verlief deutlich ruhiger als die Vormittagskonfrontation an der Universität.

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Parallel zu den politischen Demonstrationen sorgte das Wetter für Stimmung. Nach einem verfrühten Frühling im Vorjahr kehrte die Winterkälte zurück. Die Temperaturen erreichten maximal vier Grad, und es bestand die Möglichkeit von kurzzeitigem Schneefall. Dieser Wetterschnitt wurde in den sozialen Medien und im öffentlichen Diskurs mit den kalten politischen Verhältnissen in der Hauptstadt in Verbindung gebracht. Die Proteste verdeutlichen jedoch, dass die politischen Meinungen in der Jugendbevölkerung gespalten sind und sich die Methoden des Protests von friedlichen Kundgebungen bis hin zu Blockaden und Konflikten mit der Polizei erstrecken.