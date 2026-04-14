Eseldame Mary kämpft nach Hufrehe: Rückkehr auf den Assisi-Hof mit Therapieplan

Nach einer Behandlung an der Vetmed-Uni ist Eseldame Mary zurück am Assisi-Hof in Stockerau. Doch der Weg zur Genesung ist weit, und die Finanzierung der notwendigen Therapien stellt eine Herausforderung dar. Die Geschichte von Mary und dem Kampf gegen die Hufrehe.

Nach einem Aufenthalt an der Veterinärmedizinischen Universität ist Esel dame Mary zurück auf dem Assisi-Hof in Stockerau. Ein besonders auffälliges Detail ist dabei unübersehbar.

Mary begann plötzlich stark zu lahmen. Ihre Bewegungen wurden unsicher und für das Tier sichtbar schmerzhaft. Selbst kurze Distanzen, etwa zum Futtertrog, entwickelten sich zu einer enormen Belastung.

Die Problematik, unter der Mary leidet, ist tückisch und eine vollständige Genesung erfordert einen langwierigen Prozess. Verantwortlich für diese Beschwerden ist eine Hufrehe, eine Erkrankung, die durch das Eindringen von Keimen in das Hufhorn entsteht und es von innen heraus zerstört. Dies führt zur Bildung von Hohlräumen, wodurch das Horn seine Stabilität verliert und bricht. Jeder Schritt wird für das Tier zur Qual, erklärt Alfred Kofler, der sich besorgt zeigt.

Marys Zustand erforderte einen stationären Aufenthalt. Dabei wurden große Teile des erkrankten Hufes entfernt. Nach diesem Eingriff kehrte Mary an ihren Heimatort in Stockerau zurück, wo sie von ihren Esel-Gefährten Aristoteles, Sokrates und Mädi sehnsüchtig erwartet wurde.

Trotzdem muss die betagte Esel-Dame nun täglich einen umfassenden Therapieplan befolgen, damit ihre Hufe ihre ursprüngliche Kraft zurückgewinnen können. Dieser Plan umfasst verschiedene Maßnahmen, um die Heilung zu unterstützen und das Wohlbefinden von Mary zu gewährleisten. So trägt sie beispielsweise schützende Socken, um ihre empfindlichen Hufe zu entlasten, so Kofler. Täglich werden ihre Hufe gereinigt und medizinisch versorgt. Gleichzeitig erhält sie hochwertiges Spezialfutter, das wichtige Mineralstoffe enthält, die das Nachwachsen eines gesunden Hufhorns fördern sollen. Darüber hinaus wurde das Eselsgehege in weiten Teilen an ihre Bedürfnisse angepasst, um ihr den Alltag zu erleichtern und sie bestmöglich zu unterstützen.

Obwohl bereits einige Fortschritte erzielt werden konnten, ist der Weg zur vollständigen Genesung noch lang. Regelmäßige Kontrollen und orthopädische Maßnahmen sind weiterhin erforderlich. Die damit verbundenen Therapiekosten belasten das Budget des Tierschutzhofes erheblich. Aus diesem Grund bittet man Freunde des Österreichischen Tierschutzvereins um finanzielle Unterstützung für Mary. Die Hofleiterin Stephanie Lang betont: Mary ist eine Kämpferin. Sie zeigt tagtäglich, wie stark ihr Lebenswille ist. Jetzt liegt es an uns, ihr die bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen





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