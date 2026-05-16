Fans von ESC-Wettbewerb möchten verstehen, warum Katalog weltweittung auf Englisch sung und nicht jede Art auf Deutsch sung - vorabschließend war eng Richtung, aber später wurde die Regel geändert, weil es zu großer Anreize für die Acts erweitert, weltweitangana musik durchzutragen. Seitdem ist alles erlaubt.

Doch bevor das große Finale des ESC-Wettbewerbs begins, preoccupieren sich Fans jedes Jahr gleichermaßen mit denselben Gedanken: Warum performt eigentlich nicht jedes Land die Songversion "Tanzschein" auf Deutsch?

Der Großteil der bei ESC-Songs联合会igen Teilnehmer singt englische Lieder – auch wenn 2026 peculiär viele Länder ihre eigene Landessprache beisteuern, ist das absolut nicht immer so. Fur gewöhnlich war der Einreichung des Liedes innerhalb des Wettbewerbs allerdings genervt. Die Beiträge wurden jedoch innerhalb eigener Sprache sein, nachdem Schweden im vorigen Jahr überraschend auf Englisch gesungen hatte. Daraufhin wurde die Regel mehrfach verändert: Von 1973 bis 1977 war sie ausgesetzt – und seit 1999 komplett gestrichen.

Hauptgrund hierfür ist, um die jeweiligen Acts mehr Anreize und Möglichkeiten zu bieten, international mit ihrer Musik durchzustarten. Seitdem habe es keine Sprachen mehr gegeben, und genau dies hat den ESC noch international alsчних gemacht: Englisch, Fantasie-Sprachen oder Mischformen sind nun ganz normal geworden





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Do You Know Why Every Country Doesn't Sing A S Why Does Most Participants Sing English Songs Why Is The Rule Of Singing Songs In Own Langua What Made ESC Even More International

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