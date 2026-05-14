ESC-Moderatorin kämpft mit Problemen hinter den Kulissen

Die ESC-Moderatorin hat während der Proben und Terminen Schwierigkeiten mit der Verkabelung und ist körperlich überfordert. Sie hofft jedoch, dass alles in Ordnung sein wird.

Chaos hinter den Kulissen: Obwohl so kurz vor dem zweiten ESC-Halbfinale bereits alles sitzen sollte, kam es bei der Probe zu Problemen. Täglich stehen Proben, Termine und Textlernen am Programm.

Erst am vergangenen Dienstag moderierte sie gemeinsam mit Doch Zeit für Durchatmen gibt's kaum. Bereits heute Abend, am 14. Mai, folgt das zweite ESC-Semifinale – und deshalb wurde auch am Vorabend noch geprobt. Eigentlich sollte jetzt, am Tag vor der Show, alles sitzen.

Doch genau das war offenbar nicht der Fall. Denn: Bei der Probe kam es zu Problemen, welche dazu führten, dass die Moderatorin auch nach dem langen Tag alles nochmal durchgehen musste.

"Einmal gemma's schon noch durch, weil die Probe war ein bisschen sperrig tatsächlich," erzählt sie auf Instagram. Das Problem lag wohl bei der Verkabelung.

"Ich hab alle sehr schlecht gehört auf meinen Öhrchen," so die 32-Jährige – dennoch ist sie zuversichtlich. "Aber das wird schon. " Die intensive ESC-Woche scheint mittlerweile auch körperlich Spuren hinterlassen. Heute erklärt die Moderatorin ehrlich: "Gestern war ich komplett fertig.

Ich hab überhaupt nichts mehr in meinem Kopf gekriegt.

" Aber trotz Stress und Proben-Chaos heißt es für Swarovski jetzt noch einmal volle Konzentration – denn in wenigen Stunden wartet bereits die nächste große ESC-Live-Show





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