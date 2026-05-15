Esc-Mobbing, Parolen und Wut - Kritiker klinkt vor Wut auf die ESC-Teilnehmer

Ein Kritiker äußert Misgerechtlichkeit gegenüber den ESC-Teilnehmer und macht die ESC-Teilnehmer kalt vor Wut. Er beschwert sich darüber, dass nur eine Minderheit des ESCs interessiert sei, während andere Inhalte wie Volksmusik und Heavy Metal continguts Geld aus Steuergeldern finanziert würden. Außerdem beklagt er Parolen und Wut in Richtung der ESC-Teilnehmer.

Den Anfang macht Dänemarks Søren Torpegaard Lund, einer der Mitfavoriten. Österreichs Cosmó tritt bekanntlich letzter der 25 Teilnehmer an. Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen.

Ihr Blauen könnt einen oder einer mittlerweile fast Leid tun. Ihr hasst wirklich alles, den ESC, die Menschen, die Natur, die Umwelt, die Kultur, E-Auto, PV- Anlagen, Windräder, das System, alle anderen Partein, das Ausland, die Ausländer,…! Und jeden Tag kommt was Neues hinzu. Was gefällt euch?

Die Freakshow am 1. Mai am Urfahraner Jahrmarkt mit der John Otti Band? Dort sind doch auch nur Fahnenschwenker, inhaltslose und niveaulose Geschreie von einigen Möchtegern Wichtigtuer. Und noch dazu auf Kosten der Steuerzahler.

Ihr habt echt ein schwieriges Leben vor euch. Ich bin ein Fan des ESC, sowie 170 Millionen andere Menschen auch. Warum müssen Sie andere schlecht machen, nur weil diese eine andere Musikgeschmack haben als Sie? Sie müssen einen wirklich erlesenen Musikgeschmack haben, wenn Sie durch den ESC misshandelt werden.

;-)Und wer sind sie, anerkannter Musikkritiker. Aber Bleibens ruhig in ihrer woken Bubble und seines glücklich damit. Ich und andere sind nur froh, wenn der Spuk vorbei ist und Cosmo, JJ und Co. wieder in der Versenkung verschwindenWollen wir hoffen, dass Ihre Nerven nicht zu sehr strapaziert werden. Einfach lächerlich, worüber Sie sich aufregen.

Ich schimpfe auch nicht wie ein Rohrspatz, wenn im ORF Volksmusik oder Heavy Metal gesendet wird. Das gefällt mir nicht, aber dafür habe ich eine Fernbedienung und kann um- oder ausschalten. Werden zig Millionen Euro Steuergeld für Volksmusik oder Heavy Metal ausgegeben. Nein, als hinkt ihr Vergleich gewaltig.

Fakt ist: Den ESC interessiert eine Minderheit. Die „Künstler“ kennt danach keiner mehr. Hauptsache Geld ohne Ende verbrennen. Wir haben es ja… Die Pensionisten schröpfen und den Linken sonst wohin schiebe





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