ESC-Geschichte aus österreichischer Sicht: Von Waterloo & Robinson bis zu Udo Jürgens

Ein Rückblick auf die österreichischen Beiträge zum Eurovision Song Contest, von den frühen Klischees bis zu den größten Erfolgen und kuriosen Momenten. Der Artikel beleuchtet die Höhen und Tiefen der österreichischen ESC-Geschichte und bietet einen unterhaltsamen Einblick in die Entwicklung des Wettbewerbs.

Betont lustig gekleidet präsentierten Waterloo & Robinson beim ESC 1976 ihren Song „My Little World“. Ihre Interpretation des „Synchrontanzes“ war dabei sehr frei – es reichte für Platz fünf.

Verfolgen Sie das Geschehen als Fan? Sind Sie gut gelaunt dabei, allerdings ausschließlich ironisch? Oder versuchen Sie, dem illustren Treiben bestmöglich zu entkommen? Und eigentlich schon die Tage und Wochen davor, denn was einst eine abendfüllende Veranstaltung war, ist inzwischen ein ausuferndes Großereignis.

Bevor es in Bälde ernst wird mit der 70. Ausgabe des Grand Prix Eurovision de la Chanson européenne, wie der mehr oder weniger friedliche und fröhliche Gesangswettstreit ursprünglich hieß, lade ich Sie ein zu einem Blick zurück in die ESC-Geschichte. Und zwar aus rein österreichischer Sicht. Rotweißrote Beiträge standen zwar dreimal auf dem obersten Stockerlplatz, insgesamt schnitten sie aber nur selten wirklich gut ab.

Statistisch gesehen landen „wir“ im ESC-Gesamtranking im schwachen Mittelfeld. Dennoch sind viele österreichische ESC-Lieder erinnerungswürdig, zwölf davon habe ich ausgewählt. Ein Klick auf die Überschrift führt jeweils zum Mitschnitt des Auftritts. Die ersten österreichischen Song-Contest-Beiträge gleichen einem echten Klischeerausch.

„Wohin, kleines Pony, wollen wir reiten? Wohin soll mein Lied uns heut’ begleiten?

“, fragte Bob Martin 1957 voll groteskem Nachkriegs-Eskapismus und landete damit auf dem zehnten und letzten Platz; „Die ganze Welt braucht Liebe“ schmachtete Liane Augustin im Jahr darauf und schlug sich passabel (Platz fünf von zehn). Schlechter erging es 1959 Ferry Graf, der unter elf Startenden nur Neunter wurde. Ein historischer Irrtum, zählt „Der k. u. k. Kalypso aus Wien“ mitsamt seinen kurzen Jodel-Einlagen doch zu den originellsten und abgedrehtesten österreichischen Song-Contest-Beiträgen überhaupt.

Zu den besten nicht unbedingt, aber hey, man kann nicht alles haben. Österreichs erster und für lange Zeit einziger Siegertitel ist auch der mit Abstand beste heimische Beitrag aller Song-Contest-Zeiten. Nur halt, wie Udo Jürgens’ Gesamtwerk, überschattet von den Bildern, die man im Kopf hat, wenn man an den großen Kärntner Musiker und Entertainer und seine Vorstellung von „Chéries“ denkt.

Um dieses Problem mit einer Anekdote zu illustrieren: Mein Studienkollege K. pflegte als Teenager in den frühen 1990ern in einem dieser Nobelbäder am Wörthersee abzuhängen. Er und seine Freunde waren 16, und was ist das Wichtigste im Leben 16-jähriger heterosexueller Buben? Interesse bei gleichaltrigen Mädchen zu wecken. Das gestaltete sich bei K. und Konsorten aber schwierig, weil Udo Jürgens, damals längst 50plus, regelmäßig mit seinem Motorboot vorfuhr, um die von ihnen umschwärmten Mädchen für Ausfahrten zu entführen.

Tja. Bis zum Triumph mit „Merci Chérie“ 1966. Was für eine Ballade, was für eine dramatische Intonation! Und dann noch diese unglaubliche Steigerung nach etwa einem Drittel: „Schau nach vorn, nicht zurück.

Zwingen kann man kein Glück. Denn kein Meer ist so wild wie die Liebe“, nur echt mit einem sekundenlang gedehnten „i“ im Wort „Liebe“. Fun fact: 1968 trat der tschechische Schlagersänger Karel Gott beim ESC für Österreich an, Udo Jürgens hatte die Musik zum Schmachtfetzenden Austropop mitbegründet und dafür gesorgt, dass auch Jazz und ein wenig Soul Platz darin finden.

Dann fuhr sie zum Song Contest, packte dort den Wienerischen Funk in den Tank, sang eine Hymne auf die Musik als solche und hätte eigentlich ganz weit vorn landen müssen, gäbe es nur ein kleines bisschen Gerechtigkeit auf der Welt. Wie wir wissen, ist das mit der Welt und der Gerechtigkeit aber so eine Sache: „Musik“ belegte Platz 16 von 18. Im Jahr nach Marianne Mendts Bauchfleck wurde es herrlich hippiesk oder aber katastrophal kitschig, je nach Sichtweise und Gemütsverfassung.

Beatrix Neundlinger blies die Flöte, Günther Grosslercher besang den Lichtertanz des Schmetterlings, Christian Kolonovits spielte Klavier. Den Text des lieblichen Liedchens hatte der Wiener Schriftsteller Heinz Rudolf Unger verfasst, der nur wenige Jahre später auch die „Proletenpassion“ der Schmetterlinge schreiben sollte, eine Darstellung historischer Arbeiter:innen-Kämpfe in Liedform.

„Falter im Wind“ kam durchaus gut an: hundert Punkte und Platz 5 von 18. Sofern Sie noch kein anderes Newsletterthema von uns abonniert haben, erhalten Sie nun einen Link an Ihre E-Mail Adresse, um Ihre Anmeldung zu bestätigen. Wir nutzen Ihre E-Mailadresse auch, um Sie im Rahmen unserer Kundenbeziehung über eigene Produkte (Bücher, DVDs & Blu-Rays, CDs, FALTER-Fanartikel, FALTER-Abos und Sonderpublikationen) zu informieren. Dies nehmen wir, gestützt auf unser berechtigtes Interesse Werbung zu betreiben, vor.

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