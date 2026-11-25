Die ESA-Mission Hera liefert erste Aufnahmen des veränderten Asteroiden Dimorphos. Die Bilder zeigen einen neuen Krater und trümmerte Umgebung nach dem DART-Einschlag.

Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat die ersten hochauflösenden Bilder des Asteroiden Dimorphos veröffentlicht, die nach dem gezielten Einschlag der NASA-Sonde DART entstanden sind. Diese Aufnahmen, die im Rahmen der europäischen Hera-Mission aufgenommen wurden, offenbaren eine drastische Veränderung der Oberfläche und des Verhaltens des Himmelskörpers. Die Mission bestätigt, dass der menschliche Eingriff in die Bewegung eines Asteroiden erfolgreich war und liefert nun die entscheidenden physikalischen Daten zur Bewertung der Effizienz dieser Maßnahme.

Veränderte Oberfläche und Taumelbewegung von Dimorphos

Die Aufnahmen der Hera-Mission zeigen, dass die vom DART-Sonden-Crash getroffene Seite von Dimorphos nun einen Einschlagskrater aufweist, der in der Größe mit einem Sportstadion vergleichbar ist. Patrick Michel, ein an der Mission beteiligter Astrophysiker, bestätigte, dass dieser massive Krater dem Asteroiden eine abgeflachte Form verliehen hat. Zusätzlich teilte die ESA am Mittwoch mit, dass sich die Rotationsbewegung des Asteroiden grundlegend geändert hat und er nun unregelmäßig taumelt.

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Dieses Taumeln ist ein direkter Hinweis auf die massive Energieübertragung bei dem Aufprall im September 2022. Die Hera-Sonde hat nun einen vollständigen Orbit um den größeren Begleiterasteroiden Didymos abgeschlossen. Während der Umlaufbahn sind die Impact-Stelle und das Verschwinden von Dimorphos im Schatten von Didymos deutlich sichtbar geworden. Diese visuellen Belege sind wissenschaftlich von enormer Bedeutung, da sie den physischen Zustand des Asteroiden nach dem ersten erfolgreichen Versuch seiner gezielten Ablenkung dokumentieren.

Hera-Mission und internationale Zusammenarbeit

Die Hera-Mission ist die europäische Komponente des gemeinsamen Projekts Asteroid Impact Deflection Assessment (AIDA). Deutschland ist maßgeblich an diesem Vorhaben beteiligt, wobei die Hera-Sonde bei der Firma OHB in Bremen gefertigt wurde. Die Steuerung der Mission erfolgt aus dem ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt. Die Erkenntnisse dieser Mission sind entscheidend für die zukünftige Planetenabwehr, da sie zeigen, wie Asteroiden gezielt von der Erde abgelenkt werden können.

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Anke Pagels-Kerp, Bereichsvorständin für Raumfahrt am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), betonte die strategische Bedeutung der Bilder. Sie bezeichnete sie als Beweis dafür, dass die Menschheit den Gefahren aus dem All nicht mehr handlungsunfähig ausgeliefert sei. Das primäre Ziel dieser Mission ist es, durch detaillierte Untersuchungen zu verstehen, wie sich ein kinetischer Einschlag auf die Umlaufbahn eines Asteroiden auswirkt, um potenziell verheerende Einschläge auf unserem Planeten in der Zukunft zu verhindern.

Unerwartete Trümmer und Risiken für die Satelliten

Bei der Analyse der neuen Bilder stellten die Fachleute fest, dass sich Hunderte von Brocken im Umfeld des Asteroidenpaars bewegen. Naomi Murdoch, Mitglied des Hera-Daten-Auswertungsteams, erklärte, dass die Größe dieser Objekte zwischen der eines Fußballs und der einer Waschmaschine liegt. Die Herkunft dieser Trümmer ist noch unklar; es ist ungewiss, ob sie durch den Aufprall von DART entstanden sind oder einem anderen Ursprung entspringen. Die Experten planen, die Bewegung und Größe dieser Objekte weiter zu beobachten, um ihre Herkunft aufzuklären.

Diese unerwartete Trümmerschw pose ein erhebliches Risiko für die geplanten Kleinsatelliten der Hera-Mission dar. Falls diese Satelliten wie geplant auf Dimorphos landen sollen, besteht die Gefahr, dass sie durch die herumfliegenden Brocken getroffen und beschädigt werden. Es wird aktuell evaluiert, ob die Flugbahn der Kleinsatelliten zum Asteroiden angepasst werden muss, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die Entscheidung über eventuelle Kurskorrekturen steht noch aus.

Historischer Kontext und Bedeutung für die Planetenabwehr

Der gezielte Einschlag der NASA-Sonde DART im September 2022 war das erste Mal, dass die Bewegung eines Asteroiden durch einen menschlichen Eingriff messbar verändert wurde. Durch den Aufprall wurde die Umlaufzeit von Dimorphos um Didymos um rund 33 Minuten verkürzt, sodass sie nun bei 11 Stunden und 23 Minuten liegt. Dimorphos hat einen Durchmesser von circa 150 Metern und ist der Begleitmond des größeren Asteroiden Didymos, der sich derzeit etwa 190 Millionen Kilometer von der Erde entfernt befindet.

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Die Effizienz dieser Ablenkung kann jedoch erst durch die präzisen Messungen von Hera vollständig bewertet werden. Entscheidend für die Berechnung der Massenträgheit ist die genaue Bestimmung der Masse des Asteroiden. Dies ist nur möglich, wenn Hera dem Himmelskörper in den kommenden Monaten deutlich näher kommt. Bisher sind mehr als 42.000 erdnahe Objekte bekannt, wobei sich keines davon aktuell auf einem Kollisionskurs mit der Erde befindet, wie das DLR bestätigt. Dennoch dient diese Mission als wichtiger Baustein für den Schutz vor zukünftigen Bedrohungen, da ein Einschlag eines kilometergroßen Objekts existenzielle Folgen für die Menschheit haben könnte.