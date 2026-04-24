Erweiterung Kindergarten Wallenmahd Dornbirn: Baustart im Sommer

Die Stadt Dornbirn erweitert den Kindergarten Wallenmahd um ein Stockwerk, um den wachsenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen zu decken. Der Baustart ist für den Sommer geplant.

Die Stadt Dornbirn setzt ihren Kurs zur Stärkung der Kinderbetreuung fort und treibt die Erweiterung des Kindergarten s Wallenmahd mit Nachdruck voran. Nach der jüngsten Sitzung des Stadtrats, in der entscheidende Baugewerke vergeben wurden, steht der Realisierung des Projekts im Sommer nichts mehr im Wege.

Die Erweiterung ist eine direkte Reaktion auf den stetig wachsenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in Dornbirn und soll die Qualität der Betreuung nachhaltig verbessern. Konkret bedeutet dies eine Aufstockung des bestehenden Kindergartengebäudes um ein zusätzliches Geschoss, wodurch zwei neue Gruppenräume entstehen. Diese zusätzlichen Räumlichkeiten werden nicht nur mehr Platz für die Kinder schaffen, sondern auch die Arbeitsbedingungen für das Betreuungspersonal optimieren und die Möglichkeit bieten, einen Mittagstisch einzurichten.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Stadtrat den Baubeschluss gefasst, womit der Grundstein für die Erweiterung gelegt wurde. Die nun erfolgten Vergaben der zentralen Baugewerke stellen einen weiteren wichtigen Meilenstein dar. Dabei hat die Stadt Dornbirn bewusst auf regionale Unternehmen gesetzt, die sich im Ausschreibungsverfahren sowohl preislich als auch qualitativ durchsetzen konnten. Diese Entscheidung unterstreicht das Engagement der Stadt für die lokale Wirtschaft und die Förderung regionaler Kompetenzen.

Die Aufträge an die heimischen Betriebe sichern nicht nur Arbeitsplätze in der Region, sondern garantieren auch eine hohe Qualität der Bauausführung. Mit der erfolgreichen Vergabe der Baugewerke sind nun die wesentlichen Voraussetzungen für den Baustart im Sommer geschaffen. Die Erweiterung des Kindergartens Wallenmahd wird das Betreuungsangebot in Dornbirn deutlich ausbauen und die bestehenden Provisorien beseitigen. Künftig sollen bis zu sechs Gruppen im Kindergarten betreut werden können, was eine erhebliche Erhöhung der Kapazität bedeutet.

Die verbesserte räumliche Situation wird sowohl den Kindern als auch dem Betreuungspersonal zugutekommen und eine angenehmere Lern- und Arbeitsumgebung schaffen. Bürgermeister Markus Fäßler betonte die Bedeutung des Projekts: “Der Bedarf an Kinderbetreuung wächst kontinuierlich, und wir als Stadtverwaltung haben die Verantwortung, darauf angemessen zu reagieren. Mit der Erweiterung des Kindergartens Wallenmahd schaffen wir nicht nur zusätzliche Betreuungsplätze, sondern verbessern auch die Rahmenbedingungen für die Kinder und die engagierten Betreuungsteams.

” Hochbaustadtrat Christoph Waibel ergänzte, dass die Aufstockung in Holzbauweise realisiert wird. Diese Bauweise bietet zahlreiche Vorteile, darunter eine vergleichsweise kurze Bauzeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.

“Damit schaffen wir eine effiziente und zukunftsorientierte Erweiterung des bestehenden Gebäudes, die sowohl ökologischen als auch ökonomischen Ansprüchen gerecht wird”, so Waibel. Die Verwendung von Holz als Baumaterial unterstreicht das Engagement der Stadt Dornbirn für eine nachhaltige Bauweise und den Klimaschutz. Ziel ist es, die neuen Räumlichkeiten rechtzeitig zum Beginn des regulären Kindergartenbetriebs zur Verfügung zu stellen, um den steigenden Bedarf an Kinderbetreuung in Dornbirn decken zu können.

Die Erweiterung des Kindergartens Wallenmahd ist ein wichtiger Schritt zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung in Dornbirn und ein Zeichen für die zukunftsorientierte Stadtentwicklung





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