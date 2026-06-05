Erstmals stehen Ersatzspieler bei WM‑Eröffnungszeremonie im Mittelkreis

Die FIFA erweitert die Eröffnungszeremonie der Fußball‑WM 2026 um die Anwesenheit aller Kadermitglieder, ergänzt durch neue visuelle Elemente und einführende Kindergruppen.

Bei der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft 2026 führt die FIFA eine bislang nie dagewesene Neuerung ein: Zum ersten Mal werden nicht nur die Startelf und das Trainerteam, sondern auch sämtliche Ersatzspieler bei der traditionellen Zeremonie vor dem Anpfiff auf dem Rasen platziert.

In einer offiziellen Mitteilung, die eine Woche vor dem Anpfiff veröffentlicht wurde, erklärt der Weltranglistenführer, dass alle 26 im Kader eines Landes während der Nationalhymne um das zentrale Banner im Mittelkreis versammelt werden. Der Gedanke hinter dieser Änderung sei, dass jeder einzelne Akteur - vom Kapitän bis zum jüngsten Ersatzspieler - die symbolträchtige Szene aus erster Hand erleben und damit ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl entwickeln solle, das über das reine Spielfeld hinausreicht.

Die Anordnung geht einher mit einer Reihe weiterer visueller und atmosphärischer Ergänzungen, die das Ritual um den Spielbeginn noch eindrucksvoller machen sollen. So wird das Spielfeld künftig von einem großen FIFA‑Logo, kleinen Nationalflaggen und einem speziell gestalteten Banner im Mittelkreis dominiert. Zusätzlich kündigt die Organisationskommission an, dass die Einlaufprozedur von Kindern und Jugendlichen aus den jeweiligen Ländern begleitet wird, um die Verbindung zwischen Nachwuchsförderung und Elitefußball zu betonen.

Beim anschließenden Handschlag und dem Mannschaftsfoto bleibt die Startelf im Mittelpunkt, während die Ersatzspieler nach dem offiziellen Moment das Feld verlassen, um den Ablauf nicht zu überladen. Die FIFA plant jedoch, die Grundstruktur der Zeremonie im Verlauf des Turniers weiter zu erweitern, etwa durch farbige Rauchwolken, kontrollierte Pyrotechnik und weitere Lichtinstallationen, die das emotionale Erlebnis für Zuschauer und Spieler gleichermaßen intensivieren sollen. Die Einführung dieser umfassenderen Zeremonie hat bereits im Vorfeld für Diskussionen gesorgt.

Befürworter sehen in der Maßnahme ein Zeichen für mehr Inklusion und Wertschätzung jedes einzelnen Spielers, während Kritiker befürchten, dass die zusätzlichen Effekte das eigentliche sportliche Geschehen überlagern könnten. Ungeachtet der Kontroversen bleibt die FIFA bei ihrer Vision, das Traditionsritual zu modernisieren und gleichzeitig den Stolz sowie die Emotionen, die mit dem Tragen der Nationalfarben verbunden sind, zu stärken. Die neue Praxis wird bei allen 48 teilnehmenden Nationen gleichmäßig umgesetzt und soll damit ein einheitliches Bild der globalen Fußballgemeinschaft vermitteln.

Die Weltmeisterschaft 2026 verspricht damit nicht nur sportliche Höchstleistungen, sondern auch ein visuell eindrucksvolles Gesamterlebnis, das die Fans noch lange in Erinnerung behalten werden





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