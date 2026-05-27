Erstmals Aflatoxin B1 in Niederösterreich nachgewiesen: Klimawandel begünstigt gefährliches Schimmelpilzgift

Eine Studie der BOKU Tulln belegt erstmals das hochgiftige Aflatoxin B1 in Mais aus Niederösterreich. Die Konzentration überschreitet EU-Grenzwerte. Forscher warnen vor zunehmender Gefahr durch Klimawandel.

Eine neue Studie der Institute für Bioanalytik sowie für Nutzpflanzenzüchtung und Genomik an der BOKU in Tulln hat in Niederösterreich erstmals das hochgiftige Schimmelpilzgift Aflatoxin B1 nachgewiesen.

Der Fund erfolgte in Maisproben und die Konzentration lag über dem von der EU festgelegten Grenzwert für Mais. Aflatoxin B1 gehört zu den gefährlichsten natürlichen Giften und kann bereits in kleinsten Mengen Leberkrebs auslösen. Die Entdeckung ist für die Forscher ein alarmierendes Signal, da dieses Toxin normalerweise nur in heißen oder tropischen Regionen vorkommt. Der sogenannte TTox-Feldversuch wurde ursprünglich gestartet, um den Einfluss des Klimawandels auf Fusarium-Toxine wie Deoxynivalenol zu untersuchen.

Als der Doktorand Patrick Rennhofer den Nachweis von Aflatoxin B1 meldete, waren die Chemiker Stephan Freitag und Michael Sulyok überrascht und verlangten zunächst eine Wiederholung der Messungen. Die Bestätigung des Fundes zeigt, dass der Klimawandel offenbar die Verbreitung dieses gefährlichen Mykotoxins auch in gemäßigten Zonen begünstigt. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen analytischer Chemie und Pflanzenzucht am IFA Tulln war entscheidend für diesen Durchbruch. Die Ergebnisse haben weitreichende Konsequenzen für die Lebens- und Futtermittelsicherheit in Österreich.

In Zukunft ist damit zu rechnen, dass Aflatoxin B1 häufiger auftaucht, was verstärkte Kontrollen, gezielte Forschung und vorbeugende Maßnahmen erforderlich macht. Der TTox-Monitor-Feldversuch wird daher über mehrere Jahre weitergeführt, unter anderem in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für Futter- und Lebensmittelqualität, Sicherheit und Innovation (FFoQSI). Die Forscher betonen, dass ohne die Kombination aus modernster Analytik und pflanzenzüchterischem Know-how diese Erkenntnisse nicht möglich gewesen wären.

Die Studie unterstreicht die Dringlichkeit, den Klimawandel als Risikofaktor für die Lebensmittelsicherheit ernst zu nehmen und entsprechende Anpassungsstrategien zu entwickeln. Nur so kann die Gesundheit von Mensch und Tier langfristig geschützt werden





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