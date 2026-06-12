Erstes MacBook mit Touchscreen auf dem Weg: Produktion der OLED-Displays bei Samsung angelaufen

Ein chinesischer Leaker und mehrere Analysten prognostizieren ein MacBook mit Touchscreen. Samsung soll bereits die OLED-Displays produzieren, und macOS 27 wird für Touch-Eingaben vorbereitet. Erscheinen könnte das "MacBook Ultra" Ende 2026.

Ein chinesischer Leaker, der normalerweise für konkrete Vorhersagen bekannt ist, hat nun eine besonders deutliche Aussage getroffen: Das erste MacBook mit Touchscreen ist definitiv in der Entwicklung und wird voraussichtlich bald auf den Markt kommen.

Diese Aussage ist ungewöhnlich spezifisch, da sich Leaker in der Regel bedeckt halten, um ihre Quellen nicht zu gefährden. Doch der Leaker ist bei weitem nicht der Einzige, der diese Erwartung teilt. Wie "macwelt.de" unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, hat Samsung bereits mit der Produktion der OLED-Displays begonnen, die für das neue MacBook benötigt werden. Das Marktforschungsunternehmen Omdia prognostiziert, dass das neue Gerät - möglicherweise unter dem Namen "MacBook Ultra" - im dritten Quartal 2026 erscheinen wird.

Auch die renommiertesten Apple-Experten der Branche sind sich einig: Analyst Ming-Chi Kuo und der Bloomberg-Reporter Mark Gurman sagen beide voraus, dass ein Mac mit Touchscreen auf dem Weg ist. Als wahrscheinlichster Veröffentlichungszeitraum gelten daher Ende 2026 oder Anfang 2027. Zusätzlich deuten laut dem Bericht Neuerungen im kommenden macOS 27 darauf hin, dass Apple sein Betriebssystem aktiv für Touch-Eingaben vorbereitet.

Dies wäre ein bemerkenswerter Strategiewechsel für Apple, da der Konzern bisher Touchscreens bei Laptops stets abgelehnt und stattdessen auf separate Eingabegeräte wie das iPad oder den Apple Pencil gesetzt hat. Die Integration eines Touchscreens in die MacBook-Reihe würde eine tiefere Verschmelzung von Tablet- und Laptop-Funktionalitäten bedeuten und könnte die Art und Weise, wie Nutzer mit dem Gerät interagieren, grundlegend verändern. Für Apple wäre es eine echte Premiere, die neue Möglichkeiten für Anwendungen, Kreativität und Produktivität eröffnen würde.

Die Erwartungen an das kommende MacBook mit Touchscreen sind consequently hoch. Analysten gehen davon aus, dass das Gerät nicht nur eine Reaktion auf den wachsenden Markt der 2-in-1-Laptops ist, sondern auch ein Schritt, um die Lücke zwischen iPad und MacBook zu schließen. Durch die Einführung eines OLED-Displays, das Samsung produziert, könnte Apple zudem eine höhere Bildqualität und energiesparende Technologie bieten. Das "MacBook Ultra" könnte als Flaggschiff positioniert werden, das sowohl Profis als auch anspruchsvolle Verbraucher anspricht.

Die Entwicklung von macOS 27 mit optimierter Touch-Unterstützung zeigt, dass Apple nicht nur an der Hardware arbeitet, sondern auch das Software-Ökosystem anpasst, um eine nahtlose und intuitive Benutzererfahrung zu gewährleisten. Bislang war Apples Haltung zu Touchscreens auf dem Mac klar: "Wir glauben nicht, dass Touchscreens auf Laptops eine gute Idee sind", so Steve Jobs einst. Dass Apple diese Position nun zu überdenken scheint, unterstreicht den Druck durch Wettbewerber und veränderte Nutzererwartungen.





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