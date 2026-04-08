Erstes Gluten-Free Festival in Österreich öffnet in St. Pölten

Am 17. und 18. Oktober findet in St. Pölten das erste Gluten-Free Festival Österreichs statt. Drei engagierte Frauen bieten ein kulinarisches Erlebnis für Menschen mit Zöliakie und Glutenunverträglichkeiten mit Verkostungen, Workshops und Foodtrucks.

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:\Das erste Gluten-Free Festival in Österreich öffnet am 17. und 18. Oktober in St. Pölten seine Tore und verspricht ein kulinarisches Erlebnis für Menschen mit Zöliakie und Glutenunverträglichkeit en.

Organisiert von drei engagierten Frauen, bietet das Festival eine vielfältige Auswahl an glutenfreien Produkten, darunter köstliche Verkostungen, lehrreiche Workshops und eine bunte Auswahl an Foodtrucks, die ausschließlich glutenfreie Speisen anbieten. Dieses Event stellt eine willkommene Gelegenheit für Betroffene dar, sich über die neuesten Trends in der glutenfreien Ernährung zu informieren, neue Produkte zu entdecken und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Das Festival versteht sich als Treffpunkt für alle, die sich für eine glutenfreie Lebensweise interessieren, sei es aufgrund einer medizinischen Notwendigkeit oder aus persönlichem Interesse. Die Veranstalterinnen haben das Ziel, die Vielfalt und Qualität glutenfreier Produkte zu präsentieren und die Lebensqualität von Menschen mit Zöliakie und Glutenunverträglichkeiten nachhaltig zu verbessern. Die Besucher können sich auf eine informative und genussvolle Erfahrung freuen, die ihnen neue Perspektiven und Inspirationen für ihren Alltag bietet.\Betroffene kennen die Herausforderungen: Mit Zöliakie oder Gluten-Unverträglichkeiten ist es oft eine mühsame Aufgabe, passende und vor allem schmackhafte Produkte zu finden. Dies gilt nicht nur für den täglichen Einkauf, sondern auch für Restaurant- oder Café-Besuche, bei denen die Auswahl an glutenfreien Optionen oft begrenzt oder von zweifelhafter Qualität ist. Drei Frauen aus Niederösterreich haben sich dieser Problematik angenommen und es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht, das Angebot für Menschen mit Zöliakie und Unverträglichkeiten zu verbessern. Sie betreiben bereits erfolgreich Geschäfte und Online-Shops, die sich auf glutenfreie Produkte spezialisiert haben und nun erweitern sie ihr Engagement mit der Organisation des ersten Gluten-Free Festivals. Das Festival ist ein Ausdruck ihres Engagements für eine bessere Versorgung und eine größere Auswahl für Menschen mit Glutenunverträglichkeiten. Es bietet eine Plattform für Produzenten und Konsumenten, um in direkten Kontakt zu treten, Produkte zu verkosten und sich auszutauschen. Das Festival soll nicht nur kulinarische Highlights bieten, sondern auch Wissen vermitteln und die Gemeinschaft stärken.\Das Festival in St. Pölten verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle, die sich für eine glutenfreie Lebensweise interessieren. Neben den kulinarischen Highlights gibt es auch zahlreiche Workshops, die von Experten geleitet werden. Hier können Besucherinnen und Besucher mehr über die Zubereitung glutenfreier Speisen erfahren, sich über die neuesten Ernährungstrends informieren und wertvolle Tipps und Tricks für den Alltag erhalten. Die Organisatorinnen legen großen Wert auf Qualität und Vielfalt. Daher werden ausschließlich Produkte von renommierten Herstellern und Anbietern ausgewählt. Das Festival soll ein Ort der Begegnung und des Austauschs sein, an dem Menschen mit und ohne Zöliakie oder Glutenunverträglichkeiten gemeinsam die Vielfalt und den Genuss einer glutenfreien Ernährung erleben können. Es ist eine Gelegenheit, die Vorurteile abzubauen und zu zeigen, dass glutenfreies Essen nicht nur eine Notwendigkeit, sondern auch ein Genuss sein kann. Die Veranstalterinnen hoffen, dass das Festival zu einem jährlichen Highlight wird und dazu beiträgt, das Bewusstsein für die Bedürfnisse von Menschen mit Glutenunverträglichkeiten zu schärfen





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