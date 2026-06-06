Erster Wolfsabschuss des Jahres in Salzburg gemeldet

Nachdem in der Nähe einer Alm im Pinzgau mehrere Weidetiere gerissen wurden, wurde am Freitagabend ein Wolf erlegt. Der Wolfsbeauftragte Hannes Üblagger hatte zuvor die Risse begutachtet und bestätigte, dass das Rissbild typisch für einen Wolf ist. Zwei Lämmer werden noch vermisst, sechs Schafe und Ziegen sind verletzt. Die Jäger sollen den Wolf in unmittelbarer Nähe zur Alm geschossen haben. DNA-Proben wurden zur Sicherstellung entnommen.

Das Land Salzburg hat den ersten Wolf sabschuss des Jahres gemeldet. In der Nähe einer Alm im Salzburg er Viehhofen ( Pinzgau ), wo mehrere Weidetiere tot gefunden wurden, ist am Freitagabend ein Tier erlegt worden.

Hannes Üblagger, der Wolfsbeauftragte des Landes, hat am Freitag, nur wenige Stunden vor dem Abschuss des Wolfes, den Riss von einem Schaf, zwei Lämmern und einem Kitz auf der Alm begutachtet. Zwei weitere Lämmer gelten noch als vermisst, sechs Schafe und Ziegen sind verletzt. Jäger dürften zeitlich recht nah zu den Rissen den Wolf im näheren Umfeld der Alm erlegt haben. Laut Üblagger ist das Rissbild typisch für einen Wolf. Zur eindeutigen Abklärung wurden DNA-Proben entnommen





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