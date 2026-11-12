Erster Schnee in Bregenz: Wann bleibt er liegen?

GeoSphere Austria liefert Daten zum Wintereinbruch in Vorarlberg. Bregenz liegt mit dem 27. November im österreichischen Mittelfeld, während die Alpen früher schneien.

Die Vorfreude auf den Winter steigt in Vorarlberg mit den sinkenden Temperaturen. GeoSphere Austria gibt Auskunft darüber, wann der erste Schnee tatsächlich liegen bleibt. Für Bregenz liegt der statistische Durchschnittswert am 27. November.

Statistischer Durchschnitt für Bregenz

Der 27. November markiert den Zeitpunkt, an dem in der Landeshauptstadt durchschnittlich eine Schneedecke erwartet wird. Im österreichweiten Vergleich platziert sich Bregenz damit im Mittelfeld. Dieser Wert basiert auf langjährigen Messdaten und bietet eine fundierte Orientierung für die Bevölkerung.

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Die statistischen Werte für Bregenz lassen sich nicht einfach auf das gesamte Bundesland übertragen. Vorarlberg weist aufgrund der Topographie erhebliche Unterschiede zwischen den Tälern und den Bergregionen auf. Während in den höheren Lagen bereits früher winterliche Verhältnisse herrschen können, müssen die Bewohner in den Tälern oft noch geduldig warten.

Vergleich mit anderen Landeshauptstädten

Ein Blick auf andere österreichische Zentren zeigt die Bandbreite des Wintereinbruchs. Innsbruck registriert an der Messstation Flughafen die erste Schneedecke durchschnittlich bereits am 19. November. Salzburg folgt mit dem 21. November dicht dahinter. Diese Daten verdeutlichen, wie unterschiedlich der Winterbeginn in den Bundesländern ausfallen kann.

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Bregenz teilt sich den 27. November mit Linz, St. Pölten und Klagenfurt. Am längsten dauert es statistisch gesehen in der Bundeshauptstadt Wien. Dort liegt die erste Schneedecke an der Messstation Hohe Warte durchschnittlich erst am 30. November. Diese Daten liefern einen genauen Überblick über die regionalen Unterschiede.

Wetterprognose für kommende Tage

Laut aktuellen Wetterprognosen könnte bereits in den kommenden Tagen ein erster winterlicher Wetterumschwung eintreten. Die Schneefallgrenze sinkt in der Nacht auf Freitag, den 13. November, an der Alpennordseite stellenweise auf unter 1000 Meter. Besonders im Salzkammergut wird die Schneefallgrenze auf rund 600 Meter erwartet.

In den Südalpen bleibt die Schneefallgrenze hingegen teilweise bei etwa 2000 Metern. Für Vorarlberg lässt sich aus diesen allgemeinen Angaben jedoch keine konkrete Schneedecke in tieferen Lagen ableiten. Ob der Wetterumschwung in der Region für anhaltenden Schnee sorgt, bleibt vorerst ungewiss.

Langfristige klimatische Veränderungen

Ein Blick auf die langfristige Entwicklung zeigt einen deutlichen Trend in Österreich. Durch die Klimaerwärmung verschiebt sich der Zeitpunkt der ersten Schneedecke immer weiter nach hinten. Laut GeoSphere Austria ist der Schnee am Boden in den Landeshauptstädten mittlerweile durchschnittlich ein bis zwei Wochen später zu erwarten als in früheren Jahrzehnten.

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Die ersten Schneeflocken bedeuten noch nicht automatisch, dass der Winter Einzug gehalten hat. Entscheidend ist, dass der Schnee auch tatsächlich am Boden liegen bleibt. Ob sich der Schnee in diesem Jahr an den historischen Daten orientiert, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen. Die Daten der GeoSphere Austria bleiben dabei eine wichtige Referenz.