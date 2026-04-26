Erster Prozess gegen Assad-Vertrauten in Syrien eröffnet

In Syrien hat der erste Prozess gegen einen hochrangigen Vertreter des Assad-Regimes begonnen. Der ehemalige Geheimdienstchef Atif Nadschib steht wegen Beteiligung an der Niederschlagung von Protesten im Jahr 2011 vor Gericht. Der Prozess markiert den Beginn der Übergangsjustiz in Syrien und soll Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen.

In Syrien hat ein historischer Moment stattgefunden: Der erste Prozess gegen einen hochrangigen Vertreter des Assad -Regimes hat begonnen. Am Sonntag stand Atif Nadschib, der ehemalige Geheimdienstchef der Provinz Daraa und ein Cousin des gestürzten Machthabers, vor Gericht.

Der Angeklagte erschien in Häftlingskleidung und gefesselt mit Handschellen, ein deutliches Zeichen für den Ernst der Lage und den Bruch mit der bisherigen Straflosigkeit. Seine Festnahme erfolgte bereits im Jänner 2025 in der Küstenstadt Latakia, was die Entschlossenheit der neuen Führung unterstreicht, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Nadschib wird schwerwiegende Verbrechen vorgeworfen, insbesondere die Beteiligung an der gewaltsamen Niederschlagung von Protesten im Jahr 2011.

Daraa, die Provinz, in der er als Geheimdienstchef tätig war, gilt als der Ursprungsort der regierungskritischen Demonstrationen, die sich später zu einem verheerenden Bürgerkrieg ausweiteten. Dieser Prozess markiert somit nicht nur die juristische Verfolgung eines Einzelnen, sondern auch den Beginn einer umfassenderen Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Assad-Regimes. Die neue syrische Führung hat sich zum Ziel gesetzt, Verantwortliche aus dem früheren Machtapparat zur Rechenschaft zu ziehen und eine Übergangsjustiz zu etablieren.

Richter Faschr al-Din al-Arijan betonte zu Beginn des Verfahrens: 'Heute beginnen wir die ersten Prozesse der Übergangsjustiz in Syrien'. Die erste Gerichtsverhandlung diente primär der Vorbereitung und der Klärung organisatorischer Fragen. Eine direkte Befragung des Angeklagten fand in dieser Sitzung noch nicht statt. Der nächste Termin ist für den 10.

Mai angesetzt, was den Beginn eines längeren und komplexen juristischen Prozesses andeutet. Das Gericht teilte zudem mit, dass es neben Nadschib weitere Beschuldigte gibt, die sich 'ihrer Verantwortung entzogen' hätten. Diese Aussage deutet darauf hin, dass der Prozess gegen Nadschib nur der Anfang einer Reihe von Verfahren sein könnte, die darauf abzielen, ein Netzwerk von Tätern und Verantwortlichen aufzudecken und zu bestrafen.

Aus Justizkreisen verlautete, dass auch Verfahren gegen Ex-Präsident Baschar al-Assad, seinen Bruder Maher sowie weitere frühere Spitzenfunktionäre des Regimes vorbereitet werden. Assad selbst soll in Abwesenheit vor Gericht gestellt werden, während ein weiterer Verwandter, Wassim al-Assad, zu einem späteren Zeitpunkt persönlich vor Gericht erscheinen soll. Diese Ankündigungen zeigen, dass die neue Führung entschlossen ist, auch die höchsten Kreise des ehemaligen Regimes zur Verantwortung zu ziehen.

Der syrische Bürgerkrieg, der über 13 Jahre dauerte, hat eine unfassbare humanitäre Katastrophe verursacht und mehr als eine halbe Million Menschen das Leben gekostet. Die Zerstörung von Infrastruktur, die Vertreibung von Millionen Menschen und die tiefen gesellschaftlichen Spaltungen sind nur einige der Folgen dieses Konflikts. Ende 2024 wurde Assad von Kämpfern unter Führung der syrischen Armee aus dem letzten größeren von Rebellen kontrollierten Gebiet vertrieben, was einen wichtigen Schritt zur Wiederherstellung der staatlichen Kontrolle darstellte.

Die Einleitung der Übergangsjustiz ist nun ein entscheidender Schritt, um die Wunden des Krieges zu heilen und eine nachhaltige Versöhnung zu ermöglichen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Umsetzung einer gerechten und unabhängigen Justiz in einem Land, das von jahrelangem Konflikt und politischer Instabilität geprägt ist, eine enorme Herausforderung darstellt. Die internationale Gemeinschaft spielt dabei eine wichtige Rolle, indem sie die Bemühungen um eine unabhängige Justiz unterstützt und sicherstellt, dass die Verfahren den internationalen Standards entsprechen.

Der Prozess gegen Atif Nadschib ist somit ein Prüfstein für die Glaubwürdigkeit der neuen syrischen Führung und ihre Fähigkeit, eine Zukunft zu gestalten, die auf Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit basiert. Die kommenden Monate werden zeigen, ob die Versprechen einer umfassenden Aufarbeitung der Vergangenheit eingehalten werden können und ob die Verantwortlichen für die Verbrechen des Bürgerkriegs tatsächlich zur Rechenschaft gezogen werden





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