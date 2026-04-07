Erste Wiener Tankstelle ohne Sprit: Preisspirale trifft kleine Betreiber

Die steigenden Spritpreise und unkalkulierbaren Risiken gefährden die Versorgung kleiner Tankstellen. Erste Betriebe in Wien sind bereits ohne Nachschub. Der ÖAMTC warnt vor weitreichenden Folgen.

Die Preisspirale an den Zapfsäulen dreht sich unaufhaltsam weiter. Diesel unter 2 Euro ist längst Vergangenheit, und der aktuelle Durchschnittspreis liegt bei 2,188 Euro pro Liter. Doch die Situation verschärft sich weiter, und zwar in einer Weise, die die Versorgungssicherheit in Frage stellt. Während große Konzerne weiterhin beliefert werden können, geraten 'freie' Betreiber von Tankstellen zunehmend unter enormen Druck.

Das Problem betrifft kleine, unabhängige Tankstellen, die von den etablierten Lieferanten zunehmend vernachlässigt werden. Diese Entwicklung könnte weitreichende Konsequenzen für die Versorgung der Bevölkerung mit Kraftstoff haben.\Mitten in Wien erleben nun die ersten kleinen Tankstellen einen drastischen Einschnitt: Sie erhalten keinen Sprit mehr. Ein konkretes Beispiel ist eine Tankstelle innerhalb des Gürtels, deren Großhändler die Lieferungen bis Mitte April ausgesetzt hat. Der Betreiber bangt darum, mit den aktuellen Lagerbeständen bis dahin auszukommen. Die Ursache für dieses Problem liegt in den gestiegenen Risiken für die Lieferanten. Das Geschäft ist angesichts der extrem schwankenden Preise und der damit verbundenen Unkalkulierbarkeit zu riskant geworden. Große Kunden, die über langfristige Verträge zu Fixpreisen verfügen, werden weiterhin bevorzugt beliefert. Kleine Tankstellen hingegen gehen leer aus, da die Lieferanten das Risiko scheuen, zu einem möglicherweise viel zu niedrigen Preis liefern zu müssen. Ein Großhändler erklärte, dass er oft erst Wochen später in der Lage sei, den korrekten Preis zu ermitteln, was das Risiko für ihn erheblich erhöhe. Dies führt zu einer Situation, in der die Nachbestellung von Kraftstoff zum Problem wird.\Auch beim Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC) schrillen die Alarmglocken. Die Befürchtung, dass es zu Lieferengpässen kommen könnte, war bereits vorhanden, doch dass dies so schnell Realität wird, ist überraschend. Experten befürchten, dass das Problem größer werden könnte als zunächst angenommen. Mehrere freie Tankstellen könnten bald ohne Sprit dastehen. Das bedeutet, dass der persönliche Service, der oft in kleinen Tankstellen angeboten wird – wie das Putzen der Scheibe oder das Messen des Reifendrucks während des Tankvorgangs – hinfällig wird, sobald kein Sprit mehr aus dem Zapfhahn fließt. Diese Entwicklung unterstreicht die Abhängigkeit kleiner Unternehmen von einem zuverlässigen Lieferantennetzwerk und die Auswirkungen von Preisschwankungen auf die gesamte Branche. Die derzeitige Situation wirft auch Fragen nach der Wettbewerbsfähigkeit im Tankstellenmarkt auf und zeigt, wie fragil die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit sein kann





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