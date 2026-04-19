Erste Piloten des Bundesheeres für Embraer C-390 ausgebildet

Vier Piloten des Bundesheeres haben erfolgreich ihre Ausbildung für das neue Transportflugzeug Embraer C-390 in Brasilien abgeschlossen und sind nun qualifiziert für zukünftige Einsätze. Die Ausbildung umfasste Sprachkurse, Theorie und praktische Flugübungen.

Die österreichischen Luftstreitkräfte schlagen ein neues Kapitel in ihrer Modernisierungsgeschichte auf. Vier Piloten des Bundesheer es haben nach einer intensiven Ausbildung in Brasilien die begehrte Qualifikation für das hochmoderne Transportflugzeug Embraer C-390 erworben. Diese erfolgreiche Absolvierung markiert einen entscheidenden Schritt hin zur vollständigen Einsatzbereitschaft des neuen Fluggeräts, das die Transportkapazitäten der österreichischen Luftwaffe revolutionieren wird.

Die umfassende Schulung begann mit einem auf die spezifischen Bedürfnisse der Luftfahrt zugeschnittenen Portugiesisch-Sprachkurs, der vom Sprachinstitut des Bundesheeres durchgeführt wurde. Darauf folgte eine anspruchsvolle dreiwöchige theoretische Ausbildung, die das Fundament für das Verständnis der komplexen Systeme des C-390 legte.

Die praktische Phase der Ausbildung fand im Herzen der brasilianischen Luftfahrtindustrie, in São José dos Campos, dem Hauptsitz des Flugzeugherstellers Embraer, statt. Hier erhielten die Piloten eine detaillierte Einweisung in das Flugzeug und absolvierten intensive Simulatortrainings, um sich mit allen Facetten des neuen Transportflugzeugs vertraut zu machen. Diese Ausbildung ist ein klares Bekenntnis zur Modernisierung und zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der österreichischen Luftstreitkräfte.

Generalmajor Gerfried Promberger, Kommandant der Luftstreitkräfte, hob die Bedeutung dieses Meilensteins hervor: 'Mit der Inbetriebnahme der Transportflugzeuge erhalten die Luftstreitkräfte eines der modernsten Systeme seiner Art. Dies bedeutet einen Quantensprung in der Aufgabenerfüllung und im Einsatzspektrum.' Um die technologische Kluft zu verdeutlichen, beschrieb ein Pilot die Erfahrung treffend: 'Es ist, als würde man von einem Fahrzeug der 1990er-Jahre auf ein Modell aus dem Jahr 2026 umsteigen.' Diese Analogie unterstreicht die signifikanten Verbesserungen in Bezug auf Technologie, Effizienz und Leistungsfähigkeit, die der C-390 mit sich bringt.

Parallel zur Pilotenausbildung läuft auch die Schulung des spezialisierten Personals, der sogenannten Loadmaster. Auch sie durchlaufen derzeit einen Sprachkurs sowie theoretische und praktische Ausbildungseinheiten, um die Ladungssicherung und -verteilung auf dem neuen Flugzeugtyp optimal beherrschen zu können.

Die Entscheidung für den Embraer C-390 positioniert Österreich im Kreis einer wachsenden internationalen Gemeinschaft von Nationen, die auf dieses fortschrittliche Transportflugzeug setzen. Neben Österreich nutzen oder beschaffen bereits Brasilien, Portugal, Ungarn, die Niederlande, Schweden und Tschechien dieses System. Insgesamt hat das Bundesheer vier Maschinen dieses Typs bestellt, wobei die Auslieferung der ersten Einheit für Mai 2028 und der zweiten für Juli 2028 geplant ist.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner betonte die strategische Wichtigkeit dieser Entwicklung: 'Mit der erfolgreichen Ausbildung unserer ersten Piloten für die Transportmaschine Embraer C-390, setzen wir nicht nur einen wichtigen Meilenstein, sondern beginnen ein neues Kapitel in der Modernisierung der Luftstreitkräfte. Hochqualifiziertes und gut ausgebildetes Personal ist die Grundlage dafür, dass diese neuen Systeme ihre volle Wirkung für die Sicherheit Österreichs entfalten können.'

Die Embraer C-390 repräsentiert die neueste Generation militärischer Transportflugzeuge, konzipiert für eine breite Palette von Missionen, von militärischen Operationen über humanitäre Einsätze bis hin zu logistischen Aufgaben. Ihre Vielseitigkeit, Reichweite und Nutzlastkapazität machen sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für moderne Streitkräfte. Die Investition in dieses Flugzeug und in die Ausbildung des Personals unterstreicht das Engagement Österreichs, seine Verteidigungsfähigkeiten auf dem neuesten Stand der Technik zu halten und somit die Sicherheit und Einsatzbereitschaft des Landes zu gewährleisten. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie die österreichischen Luftstreitkräfte die neuen Fähigkeiten des C-390 nutzen werden, um ihre Aufgaben noch effektiver zu erfüllen





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