Erste Piloten des Bundesheeres fliegen neue Embraer C-390

Vier Piloten des österreichischen Bundesheeres haben nach einer Ausbildung in Brasilien die Flugberechtigung für das neue Transportflugzeug Embraer C-390 erhalten. Dies markiert einen bedeutenden Fortschritt für die Luftstreitkräfte, die mit dem modernen Fluggerät ihre Einsatzfähigkeiten erheblich erweitern werden. Die Ausbildung umfasste Sprachkurse, Theorie und Praxis in Brasilien. Auch das Personal für die Ladungssicherung wird geschult. Die ersten Auslieferungen sind für 2028 geplant.

Vier Pioniere der österreichischen Luftstreitkräfte haben nach einer intensiven Schulungsphase in Brasilien erfolgreich die Flugberechtigung für das hochmoderne Transportflugzeug Embraer C-390 erlangt. Dieser Meilenstein markiert den Beginn einer neuen Ära für die militärische Luftfahrt Österreichs und ebnet den Weg für den Einsatz auf dem zukunftsweisenden Fluggerät.

Die Ausbildung gliederte sich in mehrere wichtige Phasen. Zu Beginn stand eine umfassende Sprachschulung in Portugiesisch, angeboten vom hauseigenen Sprachinstitut des Bundesheeres, um eine reibungslose Kommunikation während der gesamten Schulung zu gewährleisten. Darauf folgte eine dreiwöchige theoretische Ausbildung, die das notwendige Rüstzeug für das Verständnis der komplexen Systeme des Flugzeugs vermittelte. Die praktische Komponente fand im brasilianischen São José dos Campos statt, einem globalen Zentrum der Luftfahrtindustrie und dem Stammsitz des Herstellers Embraer. Dort wurden die Piloten umfassend in die Handhabung des neuen Transportflugzeugs eingewiesen und absolvierten intensive Simulatortrainings, wie das Bundesheer in einer Pressemitteilung bekannt gab. Diese Ausbildung stellt sicher, dass die Piloten bestens auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet sind und das volle Potenzial der Embraer C-390 ausschöpfen können.

Generalmajor Gerfried Promberger, Kommandant der Luftstreitkräfte, betonte die signifikante Verbesserung, die mit der Einführung dieses Flugzeugs einhergeht: „Mit der Inbetriebnahme der Transportflugzeuge erhalten die Luftstreitkräfte eines der modernsten Systeme seiner Art. Dies bedeutet einen Quantensprung in der Aufgabenerfüllung und im Einsatzspektrum.“ Die Notwendigkeit und der technologische Sprung werden eindrucksvoll durch die Aussage eines beteiligten Piloten verdeutlicht: „Es ist, als würde man von einem Fahrzeug der 1990er-Jahre auf ein Modell aus dem Jahr 2026 umsteigen“, beschreibt er die Herausforderung und den Fortschritt im Umgang mit dem neuen Fluggerät.

Parallel zur Pilotenausbildung durchläuft auch das spezialisierte Personal für die Ladungssicherung, die sogenannten Loadmaster, einen ähnlichen Ausbildungsprozess. Auch für sie sind Sprachkurse sowie theoretische und praktische Ausbildungsabschnitte vorgesehen. Diese Schulungen sind derzeit noch im vollen Gange und bilden eine weitere Säule für die Einsatzbereitschaft der neuen Flotte. Die Wahl des Standorts São José dos Campos unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit mit dem Flugzeughersteller und die Integration in die globale Luftfahrt-Community.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner würdigte die erreichten Fortschritte und die strategische Bedeutung dieses Projekts für Österreich: „Mit der erfolgreichen Ausbildung unserer ersten Piloten für die Transportmaschine Embraer C-390, setzen wir nicht nur einen wichtigen Meilenstein, sondern beginnen ein neues Kapitel in der Modernisierung der Luftstreitkräfte. Hochqualifiziertes und gut ausgebildetes Personal ist die Grundlage dafür, dass diese neuen Systeme ihre volle Wirkung für die Sicherheit Österreichs entfalten können.“

Die Embraer C-390 ist ein militärisches Transportflugzeug der neuesten Generation, das bereits weltweit von mehreren Nationen eingesetzt oder beschafft wird. Neben Österreich zählen unter anderem Brasilien, Portugal, Ungarn, die Niederlande, Schweden und Tschechien zu den Ländern, die dieses fortschrittliche System nutzen oder bestellt haben. Für die österreichischen Luftstreitkräfte sind insgesamt vier Flugzeuge dieses Typs vorgesehen. Die Auslieferung der ersten Embraer C-390 ist für Mai 2028 geplant, gefolgt von der zweiten Maschine im Juli desselben Jahres. Diese Beschaffung unterstreicht das Engagement Österreichs für eine leistungsfähige und moderne Landesverteidigung und die Fähigkeit, auch über die Landesgrenzen hinaus Unterstützung zu leisten. Die Investition in diese Technologie und die entsprechende Personalschulung sind entscheidend für die zukünftige operative Effektivität der Luftstreitkräfte und tragen maßgeblich zur Sicherheit und den Verpflichtungen Österreichs im internationalen Kontext bei





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