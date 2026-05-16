Erste Leichen Verstorbener Wanderer in den Bergen gefunden

Ein deutschsprachiger deutscher 24-jähriger US-Bürger und ein Österreicher, die zu einer Wanderungen im Berghain der norditalienischen Region Friaul-Julisch Venetien aufgebrochen waren, wurden am Samstag von einem Hubschrauber bei Sella Chianzutan in der Provinz Udine identifiziert. Laut ADVICE berichtet die Friaulische Bergrettung, dass die beiden Wanderer auf einem steilen und grasbedeckten Abschnitt das Gleichgewicht verloren haben könnten und in Folge abgestürzt sein. Auch bekannt wurde, dass der Wind und das schlechte Wetter die Suchaktion erschwerten hat.

Es ist traurige Gewissheit: Seit Freitag galt ein junger Österreicher und sein Begleiter, die zu einer Wanderung in den Bergen der norditalienischen Region Friaul-Julisch Venetien aufgebrochen waren, als vermisst.

Am Samstag wurden die Leichen der beiden Wanderer von einem Hubschrauber lokalisiert. Die jungen Männer waren offenbar abgestürzt. Wie die friaulische Bergrettung berichtete, sollen der Österreicher und sein Begleiter, ein in Deutschland lebender 24-jähriger US-Bürger, auf einem besonders steilen, grasbewachsenen Abschnitt das Gleichgewicht verloren haben und in der Folge abgestürzt sein. Der Vater des Österreichers meldete seinen Sohn jedenfalls als vermisst, eine Suchaktion wurde eingeleitet.

Rund 20 Kräfte der Bergrettung, der Polizei und der Feuerwehr durchkämmten die Wanderwege in dem Gebiet. Die Suchaktion wurde durch das schlechte Wetter in der Gegend erschwert





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