Katharina Klement erhält den 2026er Preis der Erste Bank für ihr Werk Schaum. Das Klangforum Wien präsentiert unter Bas Wiegers neue und klassische Musik in Wien.

Die Komponistin Katharina Klement hat am Abend des Preisträgerkonzerts den Erste-Bank-Kompositionspreis 2026 erhalten. Sie ist die achte Empfängerin dieser renommierten Auszeichnung. Die Verleihung fand im Rahmen der Tradition von Erste Bank und Wien Modern statt. Das Konzert bot gemeinsam mit dem Klangforum Wien neue Werke zur Aufführung. Die Jury bezeichnete Klement als mutige und beharrliche Künstlerin. Elfie Miklautz würdigte Klement als Klangexploratorin in ihrer Laudatio. Der Abend markierte einen besonderen Moment in der musikalischen Geschichte Wiens.

Der Erste-Bank-Kompositionspreis und seine Geschichte

Seit dem Jahr 1989 laden Erste Bank und Wien Modern zum Preisträgerkonzert ein. Ziel dieser Reihe ist es, neueste Kompositionen der Öffentlichkeit vorzustellen. Das Klangforum Wien tritt dabei regelmäßig als Interpret auf. Katharina Klement wird nun offiziell als preisträchtige Komponistin anerkannt. Die Verleihung findet jährlich statt und gilt als wichtige Plattform für zeitgenössische Musik. Die Auszeichnung wird seit Jahrzehnten an innovative Künstler vergeben. Der Preis würdigt herausragende Leistungen in der Neuen Musik. Die Tradition verbindet finanzielle Förderung mit künstlerischer Anerkennung.

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Die Bedeutung des Preises für die Musikszene bleibt unbestritten hoch. Er unterstützt Komponisten bei der Realisierung komplexer Projekte. Das Klangforum Wien bietet dafür ein erfahrenes Ensemble. Bas Wiegers leitet das Orchester seit langem mit großem Engagement. Die Zusammenarbeit zwischen Bank, Festival und Ensemble ist fest verankert. Der Preis ist ein wichtiger Bestandteil der Wien Modern Saison. Er zeigt die aktuelle Entwicklung der experimentellen Musik auf. Die Jury sucht stets nach innovativen und klanglich reichhaltigen Werken.

Analyse des Gewinnwerks Schaum von Katharina Klement

Katharina Klements Preisträgerwerk trägt den Titel Schaum. Es wurde für siebzehn Instrumente und Elektronik komponiert. Die Uraufführung erfolgte im Rahmen des diesjährigen Konzerts. Das Stück beginnt mit einem kecken Rhythmus, der sich durch das Ensemble bewegt. Dieser Rhythmus interagiert mit einem klangwabernden Instrumental-Organismus. Die Musik atmet dabei stark und entwickelt einen hohen Sog. Der Aufbau ist fließend und wechselt ständig die Muster. Kaum ist ein Schema erkannt, löst es sich in ein neues auf.

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Klanglich, melodisch und rhythmisch überrascht Schaum die Zuhörerunaufhaltsam. Die Komposition kulminiert in gemeinsamen Einsätzen der Musiker. Phrasenschlüsse werden klar gestaltet und wirken prägnant. Das Stück endet mit einem Tusch und einem langen Nachhall. Bis nichts mehr zu hören ist, bleibt die Stille präsent. Die elektronischen Elemente verstärken die akustische Dimension. Elfie Miklautz hob diese innovativen Aspekte in ihrer Laudation hervor. Klement beweist mit Schaum ihre Position als Klangexploratorin. Das Werk überzeugt durch seine strukturelle Klarheit und klangliche Tiefe.

Weitere Auftritte des Klangforum Wien unter Bas Wiegers

Neben Schaum präsentierte das Klangforum Wien zwei weitere Werke. Bas Wiegers dirigierte das Ensemble mit großer Präzision. Catherine Lambs Stück The illuminated Grid stand auf dem Programm. Es wurde als Gruppenaktivität konzipiert. Die US-Amerikanerin schuf ein wohliges Klangbad aus langen Akkorden. Die Qualität der Klänge verändert sich sanft je nach Instrument. Die Konzentration auf das Kleine führt zum großen Gesamteffekt. Der Klangstrom versiegt am Ende final. Ein Gefühl entsteht, als käme die Wärmflasche abhanden.

Das dritte Werk war Gérard Griseys Partiel aus dem Jahr 1975. Es ist ein kraftvolles Ensemblestück der zeitgenössischen Musik. Klänge werden in hör- und fühlbare Wellen transformiert. Tiefe Kontrabassschrubben wechseln sich mit perlenden Flötenlinien ab. Das Stück bildet einen packenden Gefühlsparcours für das Publikum. Die Komposition endet mit einer ironisch-theatralen Brechung. Die Zuschauer bleiben am Ende schmunzelnd zurück. Die Kombination aus Klement, Lamb und Grisey bot eine vielfältige Abfolge. Das Programm zeigte die Bandbreite des Klangforum Wien.

Künstlerische Positionen und Zukunftsausblick der Preisträgerin

Katharina Klement etabliert sich mit diesem Preis als zentrale Figur. Ihre Arbeit wird als humorvoll und beharrlich beschrieben. Die Jury würdigt ihre individuelle Handschrift in der Neuen Musik. Das Werk Schaum demonstriert ihre Fähigkeit zur komplexen Struktur. Die elektronische Erweiterung erweitert den klanglichen Horizont. Bas Wiegers setzte die Komposition mit dem Ensemble um. Das Klangforum Wien zeigte sich dabei von seiner besten Seite. Die Interpretation war exzellent und detailreich.

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Der Erste-Bank-Kompositionspreis bleibt ein wichtiger Indikator für Trends. Katharina Klement folgt einer langen Tradition erfolgreicher Komponisten. Ihre Auszeichnung ist eine wohlverdiente Anerkennung ihrer Leistung. Wien Modern und die Erste Bank feiern damit die aktuelle Szene. Das Konzert bot einen tiefen Einblick in die moderne Musik. Die Zusammenkunft der Künstler und des Publikums war herausragend. Die Zukunft der Neuen Musik scheint durch solche Werke gesichert. Katharina Klement wird mit Schaum in die Geschichte eingehen.