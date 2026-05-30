Erschütternde Details zu Vergewaltigungen in Österreich: 16-jährige Schülerin missbraucht

Ein Afghanischer Jugendlicher, der für das Martyrium einer 16-jährigen Schülerin in Wien verantwortlich ist, muss nicht in Haft. Der Jugendliche soll seine Ex-Freundin weiterhin sexuell genötigt haben, nachdem sie ihn verlassen hatte. Das Weltbild des Täters besagt, dass 'Frauen folgen müssen'.

In einer erschütternden Entwicklung gibt es erstmals Details über Vergewaltigungen in ganz Österreich . Eine 16-jährige Schülerin in Wien wurde von einem Afghanen missbraucht, der für seine Tat nicht in Haft muss.

Der Jugendliche soll seine Ex-Freundin (16) weiterhin sexuell genötigt haben, nachdem sie ihn verlassen hatte. Sein Weltbild, geprägt von seiner Herkunft, besagt, dass 'Frauen folgen müssen'. Das Martyrium des Mädchens gipfelte in einer versuchten Vergewaltigung. Trotzdem wurde der 17-Jährige nur zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt und verließ das Gerichtsgebäude als freier Mann





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