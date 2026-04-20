Erpressungsfall um Babynahrung: Gift-Alarm bei HiPP sorgt für große Unsicherheit

Eine übersehene Drohmail führte zu einer gefährlichen Gift-Attacke auf HiPP-Babynahrung. Behörden suchen nach einem vermissten Glas, während Supermärkte Regale räumen und Eltern zur Vorsicht aufrufen.

Ein erschreckender Fall von krimineller Erpressung sorgt derzeit für große Verunsicherung bei Eltern in ganz Mitteleuropa. Im Zentrum steht der Babynahrung shersteller HiPP, der zum Ziel eines perfiden Droh-Szenarios wurde. Wie nun bekannt wurde, erreichte bereits am 27. März eine E-Mail den Posteingang des bayerischen Unternehmens, die eine folgenschwere Ankündigung enthielt. Ein bislang unbekannter Täter forderte darin die Zahlung von zwei Millionen Euro. Sollte diese Summe nicht bis zum 2.

April beglichen werden, so die Drohung, würden Gläser des Produkts Karotten mit Kartoffeln mit Rattengift kontaminiert und gezielt in Supermärkten in Österreich, Tschechien sowie der Slowakei platziert werden. Die Ermittlungsbehörden stehen vor einem Rätsel, wie es dazu kommen konnte, dass diese hochsensible Nachricht im digitalen Posteingang von HiPP über einen Zeitraum von fast drei Wochen völlig unbeachtet blieb. Erst am 16. April, weit nach Ablauf der gesetzten Frist, wurde der Inhalt der Nachricht zur Kenntnis genommen, woraufhin eine hektische Kettenreaktion aus Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet wurde. Die Konsequenzen ließen nicht lange auf sich warten: Erst am vergangenen Freitag schlug das Unternehmen offiziell Alarm, was zu einer massiven Räumungsaktion in den Regalen der Supermärkte, insbesondere bei Ketten wie Spar und Maximarkt, führte. Der aktuelle Stand der Ermittlungen durch die deutsche Soko Glas offenbart ein erschreckendes Bild. Bisher wurden insgesamt sechs mit Rattengift versetzte Gläser identifiziert, die über die betroffenen drei Länder verteilt waren. Während in Tschechien und der Slowakei jeweils zwei Gläser gefunden wurden, gab es auch im österreichischen Burgenland zwei Funde. Besonders beunruhigend ist jedoch der Umstand, dass eines der in Eisenstadt verkauften Produkte bis dato als verschollen gilt und der Verbleib weiterhin unbekannt ist. Diese Lücke in der Überwachung stellt die Sicherheitskräfte vor große Herausforderungen, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich das manipulierte Glas noch immer in einem Haushalt befinden könnte. Die Kommunikation zwischen den Behörden und dem Unternehmen verlief dabei alles andere als reibungslos, was in der Öffentlichkeit bereits für massive Kritik und Diskussionen über die Krisenkommunikation in solch kritischen Fällen gesorgt hat. Die Gesundheitsbehörden und der Hersteller geben nun dringende Sicherheitshinweise an alle Konsumenten heraus. Eltern sollten beim Kauf oder bei der bereits erfolgten Lagerung der Gläser besonders aufmerksam sein. Zu den Warnsignalen zählen ein fehlendes Klicken beim Öffnen des Deckels, was auf eine beschädigte Vakuumversiegelung hindeutet, ein ungewöhnlicher oder chemischer Geruch des Inhalts sowie das Vorhandensein eines auffälligen weißen Aufklebers mit einem roten Kreis am Glasboden. Im Falle von gesundheitlichen Symptomen nach dem Verzehr, wie etwa unerklärlichen Blutungen oder ausgeprägter Schwäche, ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen. Auch die Politik reagierte erst mit Verzögerung; so meldete sich die Gesundheitsministerin Korinna Schumann erst Tage nach Bekanntwerden der Warnung öffentlich zu Wort. Inzwischen haben auch große Handelsketten wie DM und die Rewe-Gruppe die Konsequenzen gezogen und vorsorglich alle Produkte der Marke HiPP aus dem Sortiment genommen oder einer strengen Kontrolle unterzogen. Für betroffene Kunden wurde eine Rücknahmegarantie ausgesprochen, um das Vertrauen in die Sicherheit der Babynahrung langfristig wiederherzustellen. Die Polizei bittet die Bevölkerung bei jedem kleinsten Verdacht auf Manipulation um sofortige Kontaktaufnahme über die eigens eingerichtete Hotline





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