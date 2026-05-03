Erpresser vergiftet Lebensmittel in Supermärkten – internationale Fahndung läuft

Ein Unbekannter platzierte vergiftete Lebensmittelgläser in Supermärkten in Österreich, Tschechien und der Slowakei und erpresste ein Unternehmen. Die Ermittler sind dem Täter auf der Spur, doch ein Glas bleibt verschwunden.

Es war eine Nachricht, die wie eine Bombe einschlug. Und selbst nach zwei Wochen ruhten die Ermittler über das verlängerte Wochenende keine Sekunde. Denn eines der mit vergifteten Lebensmitteln gefüllten Gläsern – insgesamt sechs davon platzierte ein bislang Unbekannter in verschiedenen Supermärkten in Österreich, Tschechien und der Slowakei.

In einem E-Mail forderte er vom Unternehmen zwei Millionen Euro. Erste Laboruntersuchungen bestätigten, dass in den gefundenen Gläsern tatsächlich Giftstoffe enthalten waren. Dem feigen Erpresser mangelte es also keineswegs an krimineller Energie, hingegen sehr wohl an Geisteskraft. Denn sein Erpresserschreiben landete in einem kleinen, unbestimmten Postfach.

Und beim Versenden hinterließ er allerhand digitale Spuren. Diese brachten die Ermittler letztlich zu seinem Aufenthaltsort. Eben weil die Einvernahme noch andauert, können zum jetzigen Zeitpunkt weder Details zur verdächtigen Person noch zu den weiteren Ermittlungsschritten bekanntgegeben werden. Der 'Krone' zufolge sollen es aber auch die Videoaufnahmen aus den Supermärkten gewesen sein, die dem mutmaßlichen Einzeltäter zum Verhängnis wurden.

Geklärt werden muss noch, ob es sich bei der Giftmenge um eine für ein Baby potenziell tödliche Menge handelte. Der Tatvorwurf könnte entsprechend sogar auf versuchten Mord lauten – es gilt die Unschuldsvermutung.

Außerdem ist ein vergiftetes Glas, das im Burgenland in den Verkehr gebracht wurde, nach wie vor verschollen.

'Danach suchen wir noch, vielleicht bringen jetzt die weitere Schritte Licht in diese Angelegenheit', sagt Polizei-Sprecher Helmut Marban dem ORF Burgenland. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter allein gehandelt hat, doch die genauen Beweggründe sind noch unklar. Die Supermärkte haben inzwischen ihre Sicherheitsvorkehrungen verstärkt, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Die Bevölkerung wird aufgefordert, verdächtige Gläser nicht zu öffnen, sondern sofort die Polizei zu informieren.

Die internationale Zusammenarbeit zwischen den Ermittlungsbehörden in Österreich, Tschechien und der Slowakei läuft auf Hochtouren, um den Fall schnellstmöglich aufzuklären. Die Öffentlichkeit wird gebeten, Hinweise an die zuständigen Stellen weiterzugeben, um den Täter zu überführen





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