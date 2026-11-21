Der berühmte Strand Zlatni Rat auf Brač leidet unter starker Erosion. Kies verschwindet, der Wald stirbt. Kroatien plant Monitoring, während Österreich als wichtiger Markt betroffen ist.

Das Wahrzeichen der kroatischen Insel Brač, der Zlatni Rat, befindet sich in einer dramatischen Entwicklung. Die als goldenes Horn bekannte Kieszunge verliert an Volumen, wodurch das Adria-Meer immer näher an den angrenzenden Kiefernwald rückt. Dieser Prozess führt dazu, dass die Wurzeln der Bäume freigelegt werden und zahlreiche Bäume bereits umgestürzt sind. Anwohner und lokale Umweltschützer dokumentieren die fortschreitende Erosion und warnen vor einer irreversiblen Veränderung dieses einzigartigen Naturdenkmals.

Geomorphologische Naturphänomene und aktuelle Gefahren

Die Form des Strandes wird traditionell durch Wind, Wellen und Meeresströmungen geformt. Diese natürlichen Kräfte sorgen dafür, dass sich die Spitze der Kieszunge im Laufe der Zeit verschieben kann. Es ist daher nicht ungewöhnlich, dass das Erscheinungsbild des Zlatni Rat Schwankungen unterliegt. Die aktuellen Veränderungen gehen jedoch über normale zyklische Muster hinaus und verursachen erhebliche Besorgnis in der lokalen Bevölkerung. Der Boden hat an Stabilität verloren, was direkt zum Kollaps der angrenzenden Vegetation führt.

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Die Gemeinde Bol hat auf diese akute Lage reagiert und ein systematisches Monitoring der Veränderungen am Zlatni Rat angeordnet. Dieses wissenschaftliche Monitoring soll umfassende Daten zur Entwicklung der Strandfläche sammeln. Zudem werden die Sedimentbewegungen sowie die Dynamik von Wellen und Meeresströmungen detailliert untersucht. Ziel ist es, die genauen Mechanismen der Erosion zu verstehen, um geeignete Schutzmaßnahmen entwickeln zu können.

Menschliche Einflüsse und illegales Anlegen von Booten

Neben den natürlichen geomorphologischen Prozessen wird der menschliche Einfluss auf das Ökosystem intensiv diskutiert. Ein zentrales Problem ist das illegale Ankern von Booten in unmittelbarer Nähe des Strandes. Diese Praxis stellt eine direkte Bedrohung für die Seegraswiesen dar, die eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung des Meeresbodens spielen. Die Schädigung dieser Unterwasserwiesen beschleunigt den Verlust von Sediment und begünstigt die Erosion.

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Zusätzlich zum physischen Schaden durch die Ankerketten wirken Wellenschlag und der Sog von Schiffen als zusätzliche Belastungsfaktoren für die Küste. Es besteht die Sorge, dass diese hydrodynamischen Kräfte die Strömungsverhältnisse in der Umgebung des Strandes zusätzlich verändern. Die genauen Anteile der einzelnen Faktoren an der aktuellen Entwicklung sind noch Gegenstand weiterführender Untersuchungen. Es bleibt abzuwarten, wie viel Prozent der Schädigung auf natürliche und wie viel auf menschliche Ursachen zurückzuführen ist.

Gesetzlich ist das Ankern in weniger als 150 Metern Entfernung von einem Naturstrand in Kroatien streng verboten. Diese Regelung existiert bereits, wird von Anwohnern und Umweltschützern jedoch als in der Praxis nicht ausreichend eingehalten kritisiert. Der Ruf in lokalen Initiativen nach strengeren Kontrollen und konsequenteren Durchsetzungsmaßnahmen wird daher lauter. Umweltverträgliche Lösungen für das Anlegen von Booten sollen gefunden werden, um den Strand zu schützen.

Bedeutung für den Tourismus und österreichische Reisende

Die Situation am Zlatni Rat hat eine besondere Relevanz für den österreichischen Tourismus. Kroatien zählt zu den wichtigsten Auslandszielen für heimische Urlauber. Laut Statistik Austria entfielen im Jahr 2025 6,2 Prozent aller Urlaubsreisen der österreichischen Bevölkerung auf Kroatien. Damit belegte das Land hinter Italien und Deutschland Platz drei der beliebtesten Reiseziele. Eine Schädigung dieses visuell einzigartigen Strandes könnte daher die Attraktivität der Destination für eine große Gruppe von Reisenden beeinträchtigen.

Das Goldene Horn ist nicht nur ein beliebtes Urlaubsziel, sondern ein internationales Symbol für die natürliche Schönheit Kroatiens. Die zunehmenden Sorgen um das Naturjuwel zeigen, wie sensibel solche Küstenökosysteme sind. Die Kombination aus natürlichen Kräften und menschlichem Druck erfordert ein schnelles und koordiniertes Handeln. Nur durch sorgfältiges Monitoring und effektive Schutzmaßnahmen kann sichergestellt werden, dass das Zlatni Rat auch in Zukunft sein charakteristisches Erscheinungsbild bewahrt. Die Entwicklungen werden weiterhin intensiv beobachtet, da sie weit über die lokale Ebene hinausstrahlen.